Ranking: Ujawniamy NAJLEPSZE miasta do życia w UK - pierwsze miejsce zostało zajęte przez...

Według rankingu przygotowanego przez PwC oraz Demos najlepszym miejscem do życia w Wielkiej Brytanii jest Oxford, miasto znane głównie z tego, że jest siedzibą University of Oxford, najstarszego anglojęzycznego uniwersytetu świata.

W raporcie "The Good Growth for Cities" przygotowanym przez PwC oraz Demos opracowano innowacyjną metodę wyliczania "jakości" życia w danym mieście w Wielkiej Brytanii. Stanowi ona alternatywę metodę do pomiaru dobrostanu, która nie ogranicza się jednie do analizy "suchych" danych gospodarczych i ekonomicznych, takich jak PKB na "głowę" mieszkańca. Zamiast tego analitycy oceniają 42 miasta pod względem skuteczności w 10 kategoriach, które są uznawane za kluczowe pod względem społecznym. Należą do nich takie kategorie, jak "praca", "środowisko", "zdrowie", "dochód", "komunikacja", ale również równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, sytuacja na rynku nieruchomości, równość dochodów oraz przedsiębiorczość.

W zestawieniu biorącym pod uwagę takie kryteria zwyciężyło "miastem rozmarzonych wież". Oxford okazał się bezkonkurencyjny jeśli idzie o "dochód", "komunikacje", a takżę wskaźnik work-life balance. Miasto w południowej Anglii nad rzeką Tamizą, będące stolicą hrabstwa Oxfordshire, mocno korzysta na tym, że położone jest w regionie określanym jako Dolina Tamizy – jednym z najbogatszych regionów Unii Europejskiej pod względem PKB na mieszkańca.

Gospodarka miasta jest zróżnicowana. Obok związanych z uniwersytetem przemysłów wydawniczego, naukowego i wysokich technologii znajduje się tam także fabryka samochodów MINI, dawniej należąca do przedsiębiorstwa Morris Motor Company (obecnie część koncernu BMW). Turystyka również stanowi ważną część gospodarki miasta. Jeśli dodać do tego urokliwą architekturę to efektem będzie świetne miejsce do życia!

Na drugim miejscy w zestawieniu uplasowało się Reading, natomiast miasto Bradford zostało nagrodzone za największy postęp w rankingu. W Reading chwalono niskie ceny nieruchomości w porównaniu do zarobków, dobre wyniki w zakresie równości przychodów, ale wykazano niski współczynnik przedsiębiorczości. Z kolei Bradford przeżywa prawdziwy renesans. Po tym, jak to miasto borykało się z krysysem po II wojnie światowej, teraz jest prawdziwą perełką na mapie UK - bezrobocie spada, a balans między karierą, a życiem prywatnym jest tam znakomity.

Warto również zwrócić uwagę na coś, co przez autorów raportu zostało nazwane "ceną sukcesu". Otóż, bardzo często dobrym wynikom w kwestich gosodarczych (niskie bezrobocie, dobry wskaźnik przedsiębiorczości, work-life balance) towarzyszy wzrost kosztów życia (ceny nieruchomości) oraz problemu związane z infrastrukturą (transport). Rozwijające się miasta padają ofiarami własnego sukcesu i życie w nich staje się coraz mniej przyjemne...