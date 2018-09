Znamy OSTATECZNY termin na wypracowanie porozumienia w sprawie Brexitu

Według źródeł, na które powołuje się "The Daily Express" wszystkie szczegóły dotyczące Brexitu muszą zostać dograne przed 17 listopada. Jeśli Bruksela i Londyn do tego dnia nie wypracują porozumienia może dojść do "twardego" wyjścia z Unii. A tego nie chce ani jedna, ani druga strona...

Jak ujawniły "źródła dyplomatyczne", na które powołuje się brytyjski portal liderzy Unii Europejskiej postanowili w czwartek, że w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE odbędzie się dodatkowy szczyt. Będzie on miał miejsce w weekend 17-18 listopada. Jak czytamy na łamach "The Daily Express" do tego czasu wszystkie szczegóły dotyczące rozwodu Londynu z Brukselą muszą być dograne.

Liderzy państw Unii Europejskiej wzywają Wielką Brytanię do przeprowadzenia drugiego referendum ws. Brexitu

W ten sposób udało się zyskać trochę więcej czasu na przepracowanie palących problemów dotyczących ram współpracy gospodarczej między Wspólnotą, a Wielką Brytanią po rozwodzie oraz rozwiązanie kwestii irlandzkiej granicy. Nie zdradzono jeszcze gdzie rzeczony szczyt miałby się odbyć, ale wiadomo, że pojawi się na nim Theresa May z brytyjską delegacją. Szefowa rząu nalega na objęcie wiodącej roli w finałowej fazie rozmów.

Warto dodać, że to ogłoszenie pojawiło się tuż po tym, jak premier May oświadczyła, że ​​porozumienie zostanie zawarte w ciągu dwóch miesięcy, ponieważ przedłużenie negocjacji poza tą datę jest niemożliwe. Czyżby więc strona brytyjska całkowicie zrezygnowała z opcji "no deal"? "Na nas wszystkich spoczywa obowiązek dokonania tego porozumienia" - powiedziała Theresa May w Salzburgu.

Polsce, Litwie i Rumunii zależy na bliskich stosunkach z UK po Brexicie

W zasadzie można powiedzieć, że wszystko idzie zgodnie z planem. Co prawda rozmowy w drażliwych kwestiach nadal się ślimaczą, ale z obu stron widać wolę porozumienia się. Z Brexitem powinno udać się zdążyć do marca jeśli na kolejnym szczycie uda się dopracować wszystkie szczegóły.