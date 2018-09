Liderzy państw Unii Europejskiej wzywają Wielką Brytanię do przeprowadzenia drugiego referendum ws. Brexitu

Fot. Getty

Wraz z wejściem negocjacji dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w krytyczna fazę, liderzy państw Wspólnoty zaczęli otwarcie popierać ideę przeprowadzenia na Wyspach drugiego referendum ws. Brexitu. Jednak Theresa May pozostaje jak na razie w tej sprawie nieugięta.

W sprawie drugiego referendum brexitowego na Wyspach wypowiedzieli się na szczycie państw UE w Austrii premierzy Czech i Malty. Premier Czech Andrej Babiš stwierdził, że wielu Brytyjczyków zmieniło zdanie odnośnie Brexitu od czasu referendum w 2016 r. i że w związku z tym „lepiej byłoby przeprowadzić ponowne referendum”.

Aż 75 proc. imigrantów z UE żyjących obecnie na Wyspach może stracić prawo do ponownego przyjechania do pracy w UK po Brexicie!

Premier Malty Joseph Muscat dodał z kolei, że Brytyjczycy powinni dostać szansę wypowiedzenia się na temat rezultatów trwających 2 lata negocjacji. - Z mojego doświadczenia w Radzie Europejskiej wynika, że niezależnie od przynależności politycznej decyzja Wielkiej Brytanii cieszy się dużym szacunkiem. Jednocześnie [wśród przywódców unijnych] panuje niemal jednomyślność co do tego, że chcielibyśmy, aby stało się coś prawie niemożliwego, to znaczy żeby zostało rozpisane drugie referendum – powiedział Muscat w programie „Today” na łamach BBC Radio 4.

Donald Tusk ODRZUCA propozycję Wielkiej Brytanii - będzie kolejny szczyt UE-UK

Opcję przeprowadzenia drugiego referendum ws. Brexitu wyklucza jednak stanowczo Theresa May, która miała wczoraj okazję wygłosić na nieformalnym szczycie w Salzburgu krótkie przemówienie. - Chcę, żeby to było jasne, że ten rząd w żadnym wypadku nie rozpisze drugiego referendum [ws. Brexitu]. Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej, którą opuścimy 29 marca 2019 r.” .

Theresa May zaakceptuje wprowadzenie kontroli między Wielką Brytanią a Irlandią Północną, aby uniknąć scenariusza "no deal"