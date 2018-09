Polsce, Litwie i Rumuni zależy na bliskich stosunkach z UK po Brexicie

Przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk powiedział, że – mimo rozpoczęcia negocjacji z Wielką Brytanią – ma nadzieję na to, że „Brexit można jeszcze zatrzymać”.

Nawet milion imigrantów może przyjechać do UK jeszcze przed Brexitem! Politycy biją na alarm

Zwolennicy Brexitu ostrzegają, że jeśli Theresa May nie podejmie zdecydowanych działań i nie zajmie się przywróceniem kontroli nad granicami, to do Wielkiej Brytanii może przyjechać nawet milion imigrantów.