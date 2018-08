"Wielka Brytania powinna zrezygnować z ograniczeń w polityce imigracyjnej po Brexicie"

W Malcie trwa unijny szczyt z udziałem najbardziej prominentnych polityków starego kontynentu. Na rozkładzie znajdują się rozmowy na temat kryzysu imigracyjnego, przyszłości UE i, co interesuje nas najbardziej,...

Farmer z Lincolnshire, który dostarcza brukselkę do supermarketów na terenie całej Wielkiej Brytanii ma już dość ględzenia brytyjskich polityków. Wziął w końcu sprawy w swoje ręce i kusi imigrantów, w...

Z najnowszego raportu Centre for Social Justice wynika, że za powolny rozwój brytyjskiej gospodarki odpowiedzialna jest zbyt duża zależność brytyjskich pracodawców od "taniej siły roboczej z zagranicy".

Spośród miliona Polaków żyjących na Wyspach dziesięć tysięcy mieszka w Wakefield w West Yorshire. Jak Brexit wpłynął na ich życie, czy czują się dobrze w tym miejscu , czy planują powrót do Polski? Następnego...

WAŻNE! Porażka premier May w Izbie Lordów - przegłosowano KLUCZOWE poprawki do EU Withdrawal Bill

Theresa May poniosła "planową porażkę" w Izbie Lordów - rządowy projekt ustawy "EU Withdrawl Bill" został przegłosowany stosunkiem 354 do 235. Przedstawiciele House of Lords zdecydowali się poprzeć poprawkę,...