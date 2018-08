Trwa nabór do brytyjskiej policji – chętnie przyjmują Polaków, Litwinów i Łotyszy

Zgodnie z informacjami podanymi przez szefów brytyjskiej policji, na samym południu Wielkiej Brytanii aż 30 procent pracowników służb pochodzi z krajów Europy Wschodniej. Komisarz policji, Bill Skelly powiedział, że nadal brakuje policjantów, którzy potrafią mówić w języku polskim, litewskim oraz łotewskim.

W samej Lincolnshire Police trenuje obecnie sześciu rekrutów pochodzących z Europy Wschodniej w ramach programu, zgodnie z którym służby policyjne będą mogły stać się bardziej reprezentatywne oraz dotrzeć do mniejszości społecznych, które potrzebują wsparcia.

Wśród rekrutów w Lincolnshire jest także jedna Polka, która powiedziała BBC: „Polacy zwykle unikają policji, gdyż obawiają się do niej zgłosić. Często powodem jest słaba znajomość języka angielskiego. Mam nadzieję, że pomogę im w komunikacji, co przyczyni się to do zmiany”.

Nowi rekruci zostali wybrani spośród 100 aplikujących po kampanii mającej na celu znalezienie ludzi posiadających odpowiednie kwalifikacje językowe. W ramach obecnie przeprowadzanej rekrutacji mile widziane są nadal osoby posługujące się dwoma językami.

Komisarz policji Bill Skelly powiedział, że rekrutacja jest niezbędna, gdyż policja w Lincolnshire miała do tej pory zaledwie trzech albo czterech ludzi reprezentujących mniejszości społeczne. „Jest to dla nas problem, gdyż utrudnia nam to komunikację – możliwość związania się z tymi społecznościami” – dodał Skelly.

