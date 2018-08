Funt nadal notuje spadek. Ekonomiści twierdzą, że że im bliżej daty Brexitu, tym kurs funta będzie się obniżał

Brytyjska waluta notuje dalszy spadek i nic nie wskazuje na to, by sytuacja funta miałaby się szybko zmienić. Ekonomiści przewidują, że im bliżej daty Brexitu, tym kurs funta będzie się obniżał.

Ekonomiści ostrzegają, że po środowym spadku kursu funta w stosunku do euro, którego wartość wynosiła 1,107 euro, brytyjska waluta może jeszcze bardziej stracić na wartości. Związane jest to z obawami, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej bez podpisania stosownej umowy określającej warunki opuszczenia Wspólnoty.

Dzisiaj gigantyczny strajk pilotów Ryanaira. Pasażerowie są wściekli na odwołane loty

"Kurs wymiany funta na euro jest ważny, ponieważ rzutuje on na wielkość wymiany handlowej między Wielką Brytanią, a Unią Europejską. Kurs funta spada również z powodu tego, że handlujemy przede wszystkim z krajami Europy, a nie ze Stanami Zjednoczonymi. Mimo tego, że politycy twierdzą co innego, to takie są fakty. Uważam też, że dalszy spadek funta jest nieunikniony aż do zakończenia negocjacji, kiedy będzie wiadomo, czy podpiszemy umowę wyjścia czy nie" - powiedział ekonomista, Kit Juckes.

Kurs wymiany funta na dolara nie jest wcale wyższy niż w stosunku do waluty unijnej ponieważ za jednego funta trzeba płacić 1,278 dolara, co jest prawie najniższym kursem od początku tego roku. Spadek kursu brytyjskiej waluty jest również reakcją na słowa pierwszej minister Szkocji, Nicoli Sturgeon, która niedawno spotkała się w Edynburgu z premier Theresą May.

"Z każdym kolejnym dniem perspektywa Brexitu bez umowy staje się coraz bardziej prawdopodobna. Jednak taka wizja jest dla nas całkowicie nie do przyjęcia i będzie miała fatalny wpływ na naszą gospodarkę, więc mam nadzieję, że negocjatorzy osiągną kompromis, a umowa zostanie podpisana. Jeśli jednak tak się nie stanie, to mam nadzieję, że pani premier May przedstawi plan >B<, ponieważ nie może być tak, że będziemy wychodzili z Unii nie wiedząc nawet, co nas czeka" - powiedziała Nicola Sturgeon.

Widmo Brexitu bez umowy jest coraz bardziej realne. Co to dla nas oznacza?

Szkocka minister ostrzegła także, że w jej opinii tzw. "plan Chequers" jest niewystarczający i może doprowadzić do niepożądanych skutków wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii.