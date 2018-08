Ubiegasz się o obywatelstwo brytyjskie? Sprawdź, kiedy twoja aplikacja może zostać odrzucona

Wielu z nas przed Brexitem decyduje się na zabezpieczenie swojego pobytu w Wielkiej Brytanii i składa aplikację na brytyjskie obywatelstwo. Jednak niektóre osoby mogą mieć problem, ponieważ ich aplikacje zostaną z miejsca odrzucone. Sprawdźcie, dlaczego.

Każda osoba składająca aplikację musi wypełnić stosowny formularz, który zawiera szereg szczegółowych pytań dotyczących dotychczasowego życia w Wielkiej Brytanii. Jedno z nich dotyczy kar i mandatów. Osoba składająca aplikację ma obowiązek poinformowania urzędników o tym, że ma na koncie punkty karne. Ważne jest, że oprócz samego umieszczenia tej informacji w aplikacji, powinniśmy zgłosić to również na osobnej deklaracji.

Kurs funta lekko w górę po największym spadku od 11 miesięcy

Co mi grozi, jeśli tego nie zrobię?

Osoba, która zatai tę informację przed urzędem, może mieć spore problemy z uzyskaniem obywatelstwa. Jeśli trafi się skrupulatny urzędnik, który postanowi sprawdzić informację zawartą w aplikacji i okaże się, że składający ma na koncie punkty karne i/lub mandaty, to może otrzymać 10 lat zakazu aplikowania. 3 lata zakazu składania aplikacji otrzymuje się także w przypadku punktów nałożonych od policjanta, natomiast 1 rok zakazu dotyczy punktów przyznanych przez sąd.

Mandaty

Otrzymanych mandatów nie trzeba zgłaszać w aplikacji, jednak bezwzględnie przed jej złożeniem należy zapłacić za wszystkie otrzymane mandaty. Podobnie jest zresztą ze wszystkimi zaległymi płatnościami wobec państwa brytyjskiego.

Na jednej z polskich grup na Facebooku pojawiła się historia pewnej kobiety, która nie opłacała abonamentu telewizyjnego. Sprawa została skierowana do sądu, gdzie kobieta otrzymała karę 1000 funtów. Kiedy aplikowała o brytyjskie obywatelstwo, okazało się, że ma automatyczny zakaz z powodu wyroku, jaki na niej ciążył.

Landlord z ukrycia nagrywał swoich najemców, aby "zaspakajać swoje potrzeby"

Trzeba bowiem pamiętać, że osoba ubiegająca się o obywatelstwo brytyjskie musi spełnić tzw. "The good character requirement". Jest to dokument szczegółowo określający wymagania wobec osób, które chcą otrzymać obywatelstwo. Przed złożeniem wniosku o obywatelstwo warto się z nim zapoznać. Jest on dostępny pod TYM adresem.