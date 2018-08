Kurs funta lekko w górę po największym spadku od 11 miesięcy

Sprawdzają się wcześniejsze przewidywania ekonomistów, którzy twierdzili w zeszłym tygodniu, że "dalszy spadek kursu funta jest nieunikniony". Kurs wymiany brytyjskiej waluty na euro jest obecnie najniższy od niemalże roku.

Tak niskiego kursu wymiany funta na euro nie było przez dokładnie 11 miesięcy. Obecnie za jednego funta trzeba płacić 1,119 euro, a spowodowane jest to coraz większymi obawami dotyczącymi wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez stosownej umowy.

Szczyt hipokryzji: Najbogatszy Brytyjczyk i... gorliwy zwolennik Brexitu zamieszka na terenie Unii Europejskiej!

"Ostatnie tygodnie dla funta są wręcz dramatyczne, ponieważ osiągnął on najniższy kurs od 11 miesięcy. Jest to spowodowane rosnącymi obawami o brak umowy wyjścia z UE. Choć nieco później kurs wymiany wzrósł do 1,120 euro, to w ciągu najbliższych dni będzie on się mocno wahał. Można się więc spodziewać, że funt ponownie zaliczy spadek wobec euro" - powiedziała Laura Parsons, analityk z firmy TorFx.

Z badań firmy YouGov wynika, że 15 tys. osób ze 112 okręgów wyborczych zmieniło swoje nastawienie względem Brexitu i teraz uważają, że Wielka Brytania nie powinna opuszczać Wspólnoty. Eksperci wskazują, że funtowi nie pomogła druga podwyżka stóp procentowych ( z 0,5 na 0,75 proc.), dlatego wielu z nich spodziewa się w najbliższym czasie kolejnej podwyżki stóp, tym razem o wiele wyższej. Jednak Bank of England nie potwierdza takich planów.

Ponadto kolejnym zagrożeniem dla kursu brytyjskiej waluty jest inflacja oraz dane o zatrudnieniu.

"Jeśli dane o inflacji i zatrudnieniu z tego tygodnia okażą się rozczarowujące, to istnieje duża szansa na dalszy spadek kursu funta. Nie bez znaczenia będą też dane o kondycji strefy euro, ponieważ one także mają wpływ na funta" - powiedziała Parsons.

W zeszłym roku Wielką Brytanię opuściła rekordowa liczba obywateli z Unii Europejskiej

Dodatkowym problemem dla brytyjskiej waluty jest mniejsza ilość pieniędzy wydawanych przez Brytyjczyków, którzy boją się niższego niż przewidziano wzrostu ich płac. Obecnie prognozy mówią o 2,5 proc. wzroście płac w Wielkiej Brytanii.