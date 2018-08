Landlord z ukrycia nagrywał swoich najemców, aby "zaspakajać swoje potrzeby"

Home Office odrzuciło apel jednego ze swoich własnych głównych inspektorów dotyczący nagminnych przypadków dyskryminacji imigrantów w związku z programem wynajmu mieszkań „Right to Rent”.

Home Office odrzuciło apel jednego ze swoich własnych głównych inspektorów dotyczący nagminnych przypadków dyskryminacji imigrantów w związku z programem wynajmu mieszkań „Right to Rent”.

Home Office odrzuciło apel jednego ze swoich własnych głównych inspektorów dotyczący nagminnych przypadków dyskryminacji imigrantów w związku z programem wynajmu mieszkań „Right to Rent”.

Minister ds. imigracji James Brokenshire ostrzegł, że brytyjski rząd „surowo rozprawi się z firmami, które zatrudniają nielegalnych imigrantów”. Zapowiadając surowe podejście do „nieuczciwych pracodawców”,...

PORADNIK: Wszystko co powinieneś wiedzieć o wynajmie mieszkania w UK

Wynajęcie mieszkania w UK to ogromny wydatek, ponadto regulacje dotyczące najmu to prawdziwy gąszcz przepisów. Zdarza się, że oferujący wynajem mieszkań szczególnie dla obcokrajowców to wykorzystują. Nie...