Theresa May w ONZ: „Wielka Brytania nie przyjmie żadnych imigrantów udających uchodźców”!

Theresa May weźmie dziś udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Brytyjska premier ma oznajmić, że Wielka Brytania nie przyjmie na swoim terytorium żadnych imigrantów, którzy będą udawać uchodźców.

Wiadomo już, że temat kryzysu imigracyjnego będzie jednym z głównych tematów, które Theresa May poruszy na 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Brytyjska premier ma powiedzieć, że zupełnie niekontrolowana i niemająca precedensu imigracja do Europy z Afryki i z krajów Bliskiego Wchodu nie leży w interesie Zjednoczonego Królestwa.

Theresa May ma odmówić szerszego otwarcia granic dla imigrantów spoza Unii i powiedzieć, że na terytorium Zjednoczonego Królestwa nie wjadą żadni imigranci, którzy tylko udają uchodźców i którzy wcale nie uciekają przed wojną, prześladowaniami czy głodem. Theresa May ma być tu bardzo stanowcza i nie dać się przekonać ani innym członkom ONZ, ani też organizacjom charytatywnym zajmującym się okiełznaniem obecnego kryzysu imigracyjnego.

Na 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego politycy mają rozpocząć 2-letnie negocjacje odnośnie przyjęcia nowych globalnych rozwiązań w zakresie imigracji i uchodźstwa. Jednak Wielka Brytania nie będzie w tym względzie łatwym partnerem do rozmów, ponieważ Theresa May zapowiedziała już, że na pierwszym miejscu powinno być „prawo państw do kontrolowania własnych granic”, a nie „prawo imigrantów ekonomicznych do wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy”.

W rozmowach z przywódcami państw – członków ONZ Theresa May ma też położyć nacisk na przestrzeganie międzynarodowego prawa uchodźczego, zgodnie z którym status uchodźcy można otrzymać tylko w pierwszym kraju, do jakiego ucieknie się z terenu ogarniętego wojną i prześladowaniami. W przypadku Syryjczyków krajami takimi może być tylko Liban i Jordania.