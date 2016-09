Choć wiele się mówi o prawach nabytych przez Polaków na Wyspach, to wcale nie jest pewne, czy po Brexicie będą oni je mogli wszystkie zachować. Eksperci są wręcz zdania przeciwnego i twierdzą, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii spowoduje znaczne tych praw uszczuplenie.

Z przemówieniem dotyczącym praw Polaków i innych imigrantów z Unii Europejskiej żyjących Wielkiej Brytanii po Brexicie wystąpił przed Izbą Lordów prof. Alan Vaughan Lowe. Ten niezwykle ceniony, emerytowany prawnik, nie ma wątpliwości, że po opuszczeniu przez Wielką Brytanię struktur unijnych nie będzie żadnej prawnej możliwości, żeby imigrantom zagwarantować szeroki wachlarz praw, z jakich korzystają obecnie.

Chodzi tu przede wszystkim o prawo do nieskrępowanego życia na Wyspach, swobodnego podejmowania pracy bez dodatkowych zezwoleń oraz do pobierania emerytury. Natomiast dodatkowe prawa, których obecni unijni imigranci prawie na pewno zostaną na Wyspach pozbawieni po Brexicie, obejmują m.in. prawo do głosowania w wyborach lokalnych, prawo do pobierania zasiłków i prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

W przemówieniu skierowanym do lordów Lowe mówił jednak nie tylko o prawach imigrantów w Wielkiej Brytanii po Brexicie, ale też o prawach nabytych Brytyjczyków w krajach unijnych. Profesor zasugerował, że rząd brytyjski już teraz powinien się przygotować na to, że 1,5 mln swoich rodaków żyjących w innych krajach Unii będzie on musiał jakoś zadośćuczynić prawdopodobne uszczuplenie praw. Wielu Brytyjczyków posiada za granicą (np. w Hiszpanii czy we Francji) domy, a na miejscu korzysta chociażby z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Członkini Izby Lordów Helena Kennedy przyznała, że kwestia praw nabytych może być jednym z najcięższych rozdziałów negocjacyjnych pomiędzy Wielką Brytanią i Brukselą. Kennedy dodała też, że martwią ją niemrawe w tym zakresie działania i zapowiedzi rządu Theresy May. A przypomnijmy, że jak razie nie wiadomo jeszcze nawet, kiedy rząd zamierza uruchomić art. 50 Traktatu Lizbońskiego, który pozwoli rozpocząć negocjacje ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii.

