Tusk: Brexit rozpocznie się w styczniu! Theresa May nie pójdzie na ustępstwa w sprawie imigracji NEWS

świat

Wielka Brytania

Donald Tusk ujawnił, że podczas spotkania z Theresą May w ubiegłym tygodniu, szefowa brytyjskiego rządu zapewniła go, że Brexit rozpocznie się w styczniu, jednak nie pójdzie na ustępstwa w sprawie swobodnego przepływu osób.

Wraz ze słożeniem Atrykułu 50 rozpoczną się negocjacje Unii z Wielką Brytanią, ma to nastąpić na początku przyszłego roku – ujawnili liderzy unijni. Theresa May poinformowała Donalda Tuska, że „to bardzo prawdopodobne”, że będzie gotowa przedstawić im Artykuł 50 w styczniu lub najpóźniej w lutym przyszłego roku. Otworzy to drogę Wielkiej Brytanii do negocjacji i opuszczenia Wspólnoty w 2019 roku.

Eksperci są pewni: „Nie ma żadnej szansy na to, żeby Polacy zachowali po Brexicie pełnię praw”!

O terminie dotyczącym przewidywanego złożenia przez Theresę May Artykułu 50 poinformował Donald Tusk na spotkaniu liderów unijnych w Bratysławie, w którym po raz pierwszy nie wzięła udziału Wielka Brytania. Tusk otrzymał od brytyjskiej premier to zapewnienie podczas swojej wizyty w Londynie, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu.

Pod koniec wczorajszego dnia na szczycie w Bratysławie oświadczył: „Mam nadzieję, że będziemy bardziej efektywni i może nawet silniejsi niż przed brytyjskim referendum”. Juncker z kolei powiedział, że nie przewiduje żadnego kompromisu w kwestii konieczności zachowania przez Wielką Brytanię prawa do swobodnego przepływu osób, jeśli będzie chciała zachować dostęp do wolnego rynku w Unii.

Nigel Farage nie przestaje szokować. Nie uwierzysz, co teraz powiedział o Brexicie!