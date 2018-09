Sukces brytyjskich lekarzy: Wszczepili mężczyźnie bionicznego penisa

44-letni Andy Wardle przeszedł pomyślnie pionierską operację wszczepienia bionicznego penisa, którą przeprowadzili lekarze z londyńskiego University College Hospital.

Andy Wardle urodził się bez penisa, ale grupa brytyjskich lekarzy przeprowadziła pionierską operację wszczepienia mu bionicznego członka, dzięki czemu mężczyzna będzie mógł po raz pierwszy w życiu współżyć z kobietą. Operacja wszczepienia wartego 50 tys. funtów penisa została przeprowadzona przez lekarzy z University College Hospital w Londynie w czerwcu. Wardle musiał jednak poczekać 6 tygodni, aby móc po raz pierwszy w życiu uprawiać seks ze swoją dziewczyną.

Jak działa bioniczny penis? Po wciśnięciu guzika znajdującego się w pachwinie sztuczny narząd wypełnia się specjalnym płynem, który znajduje się w niewielkim zbiorniku wszczepionym pod skórą mężczyzny. W ten sposób wypełniony płynem penis jest wystarczająco twardy, aby możliwa była penetracja. Penis składa się z żyły, która otoczona jest mięśniem i skórą pobraną z ramienia pacjenta dzięki czemu wygląda naturalnie.

"Jestem bardzo zadowolony. Mój penis wygląda bardzo naturalnie dokładnie tak jak chciałem, a ja czuję się fantastycznie. Jestem teraz trochę jak bioniczny człowiek" - powiedział Andy Wardle.

Z nowego narządu swojego narzeczonego z pewnością cieszy się 24-letnia Fedra, która mogła po raz pierwszy w życiu współżyć ze swoim partnerem.

"To fantastyczne, ponieważ nie musimy martwić się o viagrę czy inne farmaceutyki wspomagające erekcję. Penis Andy'ego wygląda bardzo naturalnie" - powiedziała kobieta.

Co ciekawe, lekarze zdołali "umocować" stworzonego penisa do jąder mężczyzny, a to oznacza, że w przyszłości być może będzie mógł mieć dzieci. Po operacji pacjent powiedział, że jest bardzo zadowolony i podekscytowany tym, że będzie miał penisa.

"Przez 44 lata żyłem bez penisa. Przez wszystkie te lata nie uprawiałem w ogóle seksu, podczas gdy inni dookoła mogli to robić. Teraz chwilę mi zajmie przyzwyczajenie się do nowej sytuacji, ale bardzo się z tego cieszę. Teraz dopiero mogę poczuć się jak prawdziwy, normalny mężczyzna" - mówił Andy zaraz po operacji.