SZOK: Mężczyzna został aresztowany za... zjedzenie z kobietą śniadania! [wideo]

Historia młodego Egipcjanina, który został aresztowany za zjedzenie śniadania z koleżanką z pracy, zakrawa o żart. Jednak w Arabii Saudyjskiej, gdzie kobieta nie ma prawa przebywać sam na sam z obcym sobie mężczyzną, „wybryk” taki może mieć fatalne skutki...

Wideo ze śniadania, które Egipcjanin spożył z zakrytą od stóp do głów kobietą, oburzył do cna mieszkańców konserwatywnego Królestwa Arabii Saudyjskiej. Po opublikowaniu nagrania w sieci Egipcjanin został aresztowany. Teraz za przebywanie sam na sam z obcą sobie kobietą, bez męskiego członka rodziny u jej boku, grożą mu poważne konsekwencje.

Na wideo widać, że para nie tylko spożywa ze sobą posiłek, ale też dobrze się bawi. Kobieta macha ręką do kamery, a w pewnym momencie karmi nawet mężczyznę, łamiąc tym samym wszelkie zasady obowiązujące w stosunkach damsko – męskich w ultrakonserwatywnym społeczeństwie saudyjskim. Właśnie ten moment - dotknięcia obcego mężczyzny, może teraz przysporzyć Egipcjaninowi i kobiecie najwięcej problemów.

Z informacji, do których dotarł dziennik „The Guardian” wynika, że kobieta i mężczyzna są pracownikami jednego z hoteli i że nagranie zostało wykonane w trakcie przerwy na lunch. Saudyjskie władze zdążyły już potępić właściciela hotelu o niedopilnowanie tego, by jego pracownicy mieli „odpowiednie” warunki do współegzystowania. W Arabii Saudyjskiej obowiązuje bowiem ścisła segregacja, a kobiety mogą przebywać w przestrzeni publicznej jedynie w towarzystwie mężczyzn pochodzących z bliskiego kręgu rodzinnego.





