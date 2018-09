Nagrano brytyjskich landlordów, którzy żądali seksu w ramach zapłaty za czynsz

Dwóch brytyjskich landlordów zostało nagranych z ukrycia, gdy żądali seksu w ramach zapłaty za czynsz od kobiet (dwukrotnie od nich młodszych), które chciały wynająć mieszkanie.

BBC nagrało dwóch landlordów z Bristolu, którzy oferowali darmowy wynajem, zapłatę rachunków, czy nawet opłacenie dodatkowych wydatków dziewczynom szukającym mieszkania, za seks raz w tygodniu. Ujawnieniem całego procederu zajęło się BBC wraz z fundacją Safe Lives.

Landlord z ukrycia nagrywał swoich najemców, aby "zaspakajać swoje potrzeby"

Jeden z landlordów nazywany Mike powiedział dwukrotnie młodszej od siebie kobiecie, która była tak naprawdę dziennikarką, że może mieć świetnie urządzone dwupokojowe mieszkanie na tak długi czas, jak tylko będzie chciała, za świadczenie mu usług seksualnych.

Na nagraniu możemy usłyszeć, jak mężczyzna mówi: „Pokój, czynsz, rachunki, za wszystko zapłacę. Nawet dam ci tygodniowe kieszonkowe, abyś miała poczucie, że ktoś się o ciebie troszczy. Korzyść z tego będzie taka, że będziesz spać ze mną raz w tygodniu”.

Nagranie zostało wyemitowane w programie BBC Inside Out West. Inny landlord, który przedstawił się jako Tom, był w wieku około 60 lat. Powiedział kobiecie, że może oczekiwać darmowego wynajmu, pokrycia opłat za gaz, elektryczność, Wi-fi, jeśli przeprowadzi się do jego mieszkania.

Wtedy kobieta zapytała go, czy będzie musiała uprawiać z nim seks, na co odpowiedział: „Zawstydziłem się. Rób, co chcesz, a jeśli chcesz uprawiać miłość, to rób to. Daj temu tydzień lub dwa, jeśli nie będziesz od razu gotowa. Jednak pod koniec dnia, tak, seks będzie wymagany”.

