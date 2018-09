Rasizm? Obezwładnieni i skuci tylko za to, że chcieli kupić 20 butelek wody w Tesco [wideo]

Fot: Daily Mail

W jednym ze sklepów Tesco doszło do niecodziennego wydarzenia. W Tesco Superstore w Rochdale, Greater Manchester nie tylko odmówiono sprzedaży dużej ilości wody, ale również wezwano policję, aby uporała się z dwójką klientów.

O całej sprawie czytamy na łamach portalu "Metro". Mieszkający w Oldham Nasir Hussain i Mahira Hussain chcieli kupić ponad 20 butelek wody marki Volvic. "Chcieliśmy zrobić większy zapas" - komentował Nasir. "Moja partnerka wypija dwa litry Volvica dziennie. Jest nauczycielką w szkole średniej, a to, że pije wodę tej marki jest jej swego rodzaju znakiem firmowym. Jest bardzo popularna w szkole". Mężczyzna przyznał później, że absolutnie nie miał zamiaru nikomu odsprzedawać butelek i zapewniał, że wodę kupował na swój własny użytek.

Polka skarży się na zbyt wysoki poziom nauczania w szkole w UK

Przy kasie okazało się, że menadżer sklepu odmówił sprzedaży wody w takiej ilości. Okazało się, że to wbrew polityce sklepu. Wywiązała się dyskusja. Sytuacja zrobiła się szybko dość nerwowa, bo ruch w sklepie był dość duży, a kolejka - długa. Nasir Hussain tłumaczył, że do tej pory nie miał problemów z kupnem wody w innych sklepach Tesco i nie rozumiał na czym polega problem. W tym momencie Hussainowie zaczęli nagrywać całą akcję za pomocą telefonu komórkowego, a zaraz potem do akcji wkroczył ochroniarz sklepowy. Stwierdził on, że nie mogą nagrywać niczego wewnątrz sklepu, ponieważ jest to teren prywatny i podobne działania są niezgodne z prawem.

Chwilę później pojawiła się policja. Przystępujący do swoich czynności oficer chciał dowiedzieć się o co chodzi w tym całym zamieszaniu. Hussein tłumaczy więc o co chodzi, a policjant naciska, aby zaprzestano nagrywania. Temperatura rośnie, wymiana zdań powoli przeradza się w kłótnię. Koniec końców dochodzi do użycia środków przymusu bezpośredniego. Hussainowie zostają skrępowani, położeni na ziemi i skuci w kajdanki. Wszystko to na oczach innych klientów sklepu i w towarzystwie przekleństw, krzyków i wzajemnych oskarżeń.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie policyjnym Nasir Hussain i Mahira Hussain zostali oskarżeni o napaść na oficera policji. Wyszli na wolność za kaucją, a posiedzenie w Manchester and Salford Magistrates 'Court zaplanowano na wtorek 30 października 2018 roku. Powodem interwencji policji było zakłócanie spokoju w sklepie, któe miało miejsce we wtorek 25 września o godzinie 19. "Oficer rozmawiał z obiema zainteresowanymi stronami, zanim poprosił mężczyznę o wyjście ze sklepu. Oficer został zaatakowany i doznał obrażeń na twarzy" - czytamy w oświadczeniu.

Oto WSZYSTKO, co musisz wiedzieć o dzisiejszym strajku pracowników Ryanaira

"Zdajemy sobie sprawę z incydentu w Rochdale Superstore i oferują wszelką pomoc w dochodzeniu" - to z kolei oświadczenie rzecznika Tesco.

Nasir Hussain zapowiedział złożenie skargi na policję w związku z "nadmierną siłą" użytą podczas aresztowania.