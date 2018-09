Polka skarży się na zbyt wysoki poziom nauczania w szkole w UK

Fot. Facebook

Powszechnie mówi się, że poziom nauczania w szkołach w Wielkiej Brytanii jest znacznie niższy, niż w szkołach w Polsce. Tymczasem mama 5-latki poskarżyła się na Facebooku, że zadania domowe jej córki są zdecydowanie zbyt trudne dla tego wieku.

„Czy wasze 5 latki w year 1 też takie prace domowe przynoszą? Mnie zagięło, bo myślałam, że będzie się uczyć pisać i czytać, a jeszcze tego nie opanowała, a praca domowa całymi zdaniami” - napisała zaniepokojona Polka w grupie „NASZE ŻYCIE W UK” na Facebooku. Dla zobrazowania problemu Polka umieściła zdjęcie ostatniego zadania, jakie córka przyniosła do domu. W zadaniu dzieci zostały poproszone o odpowiedź na pytania z życia Neila Armstronga, w tym między innymi o to, kiedy słynny astronauta się urodził, z jakiego pochodził kraju i w którym roku poleciał on na księżyc.

Reakcje pozostałych członków grupy były bardzo zróżnicowane. Niektórzy rodzice zaznaczyli, że ich dzieci nie dostają aż tak trudnych zadań, natomiast inni poinformowali, że takie zadania nie są rzadkością, ponieważ dzieci w UK uczą się czytać i pisać znacznie wcześniej, niż dzieci w Polsce, a zatem już w przedszkolu.

„Bardzo dobrze, że przynoszą. Polacy tylko narzekają, najlepiej narzekają, że poziom tutaj do bani, że w Polsce lepszy, a tutaj, jak dzieci zaczynają się czegoś uczyć, to bum, narzekanie na prace domowe. Nigdy nikomu nie dogodzisz” - napisała jedna z Polek. „Year 1 dzieci już piszą i czytają... normalna praca domowa” - dodała inna forumowiczka.

Pod wpisem pojawiło się też jednak kilka uwag krytycznych wobec zbyt dużych wymagań względem dzieci na początkowym etapie edukacji. „Moja się uczy jak zapisać plik w komputerze itp. Dziś pomyślałam że ja jako 5 latka w przedszkolu miałam gry i zabawy, tańce i śpiew, i zabawę, a tu nauka przez tyle h dziennie, nie mają dzieciństwa” - napisała inna Polka.

