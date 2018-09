Oto WSZYSTKO, co musisz wiedzieć o dzisiejszym strajku pracowników Ryanaira

Fot: Pixabay

Trwa strajk pracowników Ryanaira - w akcji biorą udział załogi pokładowe z Hiszpanii, Belgii, Holandii, Portugalii, Włoch i Niemiec, ale w wyniku ich działań ucierpią pasażerowie na całym świecie.

Akcja protestacyjna rozpoczęła się się dzisiaj o północy i potrwa do 11.59 wieczorem. Piątkowe strajki będą kolejnymi, z którymi musi się zmagać tani przewoźnik już od początku sezonu wakacyjnego. W samym sierpniu Ryanair odwołał aż 400 lotów, w wyniku czego ucierpiało 50,000 pasażerów. Jak to będzie wyglądało dzisiaj? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu!

Oto wszystkie najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć o dzisiejszych strajkach:

Które loty zostały odwołane?

Władze Ryanaira wydały oświadczenie, w którym zapewniły, że "ponad 90 procentów z zaplanowanych 24400 lotów Ryanaira i 450 000 klientów, którzy kupili bilety, nie zostanie dotkniętych przez ten niepotrzebny strajk". Pomimo tych zapewnień wysłano też aż 7000 e-maili od klientów, których plany podróży mogą ulec zmianie.

Początkowo, według wyliczeń Ryanaira akcja miała spowodować, że 150 lotów zostanie odwołanych. Obecnie liczba ta wzrosła już do 250. Trudno jednak przewidzieć wszystkie skutki tej akcji. Przedstawiciele firmy w brytyjskich mediach zapewniali, że o wszelkich niedogodnościach i opóźnieniach będą o informować na bieżąco i odsyłają na oficjalną stronę.

PILNE: Ryanair odwołał 190 lotów na ten piątek (28 września) w całej Europie

Czy możesz otrzymać odszkodowanie lub zwrot pieniędzy za odwołany lot?

Osoby, z którymi Ryanair w jakiś sposób się skontaktował w sprawie odwołanego lotu będą mogli odzyskać pieniądze za kupiony bilety. Będą oni mieli również możliwość przebukowania biletu. W oczekiwaniu na "zastępczy" samolot Ryanair powinien zwrócić koszty zakwaterowania i wyżywienia. Jak jednak pokazuje doświadczenie i liczne przypadki naszych czytelników różnie z tym bywa.

Co z odszkodowaniem za odwołany lub opóźniony lot? Z punktu widzenia jakichkolwiek rekompensat za odwołane loty, jest mało prawdopodobne, aby Ryanair zaakceptował jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, ponieważ irlandzki przewoźnik przekonuje, że dzisiejsze opóźnienia i odwołania są wynikiem "nadzwyczajnych okoliczności".