Prawie połowa Szkotów i Irlandczyków chce niepodległości i opuszczenia Zjednoczonego Królestwa

Brexit może mieć katastrofalne skutki dla Zjednoczonego Królestwa, w skład którego wchodzą między innymi Szkocja i Irlandia Północna. Ich mieszkańcy coraz głośniej domagają się niepodległości.

Prawie połowa Szkotów - 47 proc. twierdzi, że, jeśli Wielka Brytania w przyszłym roku wyjdzie z Unii Europejskiej, to zagłosuje za niepodległością kraju. Tylko 43 proc. mieszkańców tego kraju zagłosowałaby za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie po Brexicie. Ostatnie badania opinii publicznej pokazały też, że podobne nastroje panują w Irlandii Północnej.

Najnowszy raport: Oto, jakie będą skutki braku umowy ws. Brexitu

Większość mieszkańców tego kraju, czyli aż 52 proc. chciałoby zjednoczenia całej Irlandii poza Zjednoczonym Królestwem, gdy dojdzie do Brexitu. Natomiast tylko 39 proc. osób chciałoby pozostać częścią Wielkiej Brytanii. Na Wyspach pojawia się też coraz więcej głosów nawołujących do rozpisania drugiego referendum w sprawie Brexitu, jednak politycy w Londynie nie są skorzy do posłuchania tych głosów. Phillip Lee, parlamentarzysta z ramienia partii torysów, który wspiera przy tym pomysł drugiego referendum, twierdzi, że ostatnie badania pokazują, że Brexit był "ryzykownym projektem".

"Wiedzieliśmy, że możemy stracić pracę i to już się zaczęło. Wiemy, że utracimy wpływ i zaczniemy przyjmować przepisy niż je tworzyć. Teraz ryzykujemy utratą naszej wspólnoty. Dlatego jedynym wyjściem w obecnej sytuacji jest zawieszenie artykułu 50. traktatu lizbońskiego i rozpisanie drugiego referendum pytającego ludzi czy chcą, by kraj opuścił Unię Europejską czy też w niej pozostał na nowych zasadach" - powiedział Lee.

Za słowami polityka zdają się iść statystyki. Poparcie dla Brexitu w Szkocji jest niewielkie, a w 2016 roku 62 proc. Szkotów głosowało za pozostaniem w Unii Europejskiej. Nowe statystyki pokazują, że zaledwie 32 proc. mieszkańców północnej części Wysp Brytyjskich opowiada się za opuszczeniem Wspólnoty, nawet jeśli nastroje publiczne zmieniły się od 2016 roku. 48 proc. z nich uważa, że wyjście z Unii będzie błędem.

Szkocja już raz przeprowadzała referendum w sprawie oddzielenia się tego kraju od Wielkiej Brytanii. W 2014 roku 55 proc. Szkotów opowiedziało się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie. W momencie ogłoszenie wyników referendum brexitowego w czerwcu 2016 roku, Szkocja zapowiedziała kolejne referendum niepodległościowe.

"Nie będzie drugiego referendum" - MOCNA deklaracja premier Theresy May

Pozostaje kwestia Irlandii Północnej oraz Irlandii, której mieszkańcy chcą utrzymania dotychczasowej otwartej granicy, na co jednak Londyn nie chce się zgodzić.