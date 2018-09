"Nie będzie drugiego referendum" - MOCNA deklaracja premier Theresy May

Pomimo wzrastającego poparcia dla pomysłu przeprowadzenia kolejnego referendum w spawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych premier May definitywnie odrzuca taki pomysł.

Przeprowadzenie kolejnego plebiscytu tego typu brytyjska premier nazywa wręcz "zdradą naszej demokracji i zaufania". Nie zważając na pełne sceptycyzmu głosy członków Partii Konserwatywnej szefowa brytyjskiego rządu jest "pewna", że władzom UK uda się wynegocjować dobre porozumienie. Wreszcie zaznaczyła, że nie będzie "popychadłem" zarówno w stosunku do negocjatorów w Brukseli, jak i części radykalnych członków jej własnej partii, którzy sprzeciwiają się propozycji porozumienia osiągnięte w Chequers.

Analiza: Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii zabraknie 500 tysięcy pracowników

Wszystkie te mocno słowa i deklaracje pochodzą ze specjalnego artykułu autorstwa samej Theresy May, który ukazał się na łamach "Sunday Telegraph". Przyjrzyjmy się im bliżej.

Wydaje się, że pomysł przeprowadzenia drugiego referendum upadł całkowicie. "Latem 2016 roku miliony ludzi w kraju wyraziło zdanie na ten temat. Po raz pierwszy od wielu dekad uwierzyli oni, że ich głos naprawdę ma znaczenie. Po latach poczucia, że byli ignorowani przez polityków ich opinia została usłyszana. Zadanie ponownie tego samego pytania byłoby rażącą zdradą naszej demokracji i zaufania" - pisała ostro May.

Jeśli idzie o negocjacje z Brukselą to premier UK jest pewna, że uda się wypracować "dobrą umowę", ale "oczywiście wciąż jest wiele do zrobienia". Dodajmy, że czas w którym pojawił się obszerny komentarza May pokrył się z mocną deklaracją Sir Simona Robertsa, jednego z głównych sponsorów Partii Konserwatywnej. Wyraził on bowiem mocne poparcie dla koncepcji drugiego referendum. Był szef Rolls-Royce`a stwierdził, że jest "głęboko zasmucony" poziomem debaty odnośnie Brexitu, a za kompletną bzdurę uznaje twierdzenie, że skoro ludzie raz głosowali to nie mogą zrobić tego ponownie.

PILNE! Obłęd w oczach i dwa noże w rękach - Polka zaatakowała przypadkowych przechodniów zabijając jedną osobę

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę - do torysów sprzeciwiających się zbyt miękkiej polityce Theresy May kupionych wokół Jacoba Rees-Mooga i Borisa Johnsona dołączył Lynton Crosby. Nie jest to postać z pierwszych stron gazet, ale to właśnie on doradzała podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej Theresie May. Teraz pracuje, aby uderzyć w porozumienie z Chequers.

May w tekście dla "Sunday Telegraph" zaznaczyła, że wypracowany w kompromis leży w Chequers jak najlepszym interesie państwa i nie zamierza się uginać przed nikim podczas jego realizacji.