Najnowszy raport: Oto, jakie będą skutki braku umowy ws. Brexitu

Brak umowy ws. Brexitu może mieć skutki przede wszystkim ekonomiczne, ale może też działać na bardzo wiele różnych dziedzin naszego życia.

Brak umowy ws. Brexitu może mieć wpływ na miejsca pracy oraz na wymianę handlową, co przeniesie się na inne dziedziny naszego życia. Co prawda brytyjski minister ds. Brexitu, Dominic Raab przyznał, że umowa ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest w 80 proc. gotowa, a negocjacje wchodzą w finałowy etap, ale scenariusz braku umowy nadal pozostaje realny.

Obecnie wydaje się, że obie strony "zgadzają się, że się nie zgadzają". Brytyjski think-thank Changing Europe opracował więc raport, w którym można przeczytać, jakie będą skutki braku umowy. Skutki krótkoterminowe to:

- dostawy artykułów spożywczych mogą zostać czasowo przerwane - mogą być problemy z importem wołowiny, ponieważ Wielka Brytania w dużej mierze importuje wiele artykułów spożywczych z krajów Unii. Brak umowy poskutkuje wprowadzeniem ceł oraz kontroli celnej na granicach, co wydłuży czas dostaw oraz wpłynie na podwyższenie cen

- Europejska karta ubezpieczeniowa, która umożliwia darmową podstawową opiekę medyczną w krajach Unii przestanie działać dla obywateli Wielkiej Brytanii

- problemy na granicy między Irlandią, a Irlandią Północną - włączając w to masowe protesty osób niezadowolonych z powrotu kontroli granicznej

- niejasny status dotychczasowych umów zawartych między firmami brytyjskimi oraz tymi z krajów Unii. Niejasność będzie wynikała z tego, że w ciągu nocy Wielka Brytania stanie się dla Unii krajem "trzecim"

- wielokilometrowe korki na granicach

W dłuższym okresie czasu think-thank przewiduje, że stosunku handlowe się znormalizują.

"Nie zakładajmy, że skutki braku umowy będą nas dotykały w dłuższym okresie czasu" - czytamy w raporcie.

Theresa May: "Nadchodzące miesiące będą krytyczne w budowaniu przyszłości naszego kraju"

Think-thank twierdzi także, że przewidywany kryzys finansowy nie będzie miał tak wielkiej skali, jak to przewidują brytyjskie media, ale Wielka Brytania może mieć obniżony rating kredytowy, co nie pozwoli rządowi zaciągać tanich pożyczek. Autorzy sprawozdania odrzucają także możliwość zachowania ruchu bezcłowego poszczególnych krajów Unii Europejskiej z Wielką Brytanią mimo tego, że zwolennicy Brexitu twierdzą, że przepisy Światowej Organizacji Handlu im na to pozwalają.