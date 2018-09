Polscy emigranci z całego świata dyskutują nad tym, jak promować Polskę

fot.Facebook/60mln

W podkarpackiej miejscowości Jesionka zebrali się polscy przedsiębiorcy, politycy i osobistości medialnie, aby dyskutować nad sposobami promocji Polski na świecie.

Polscy biznesmeni, przedsiębiorcy, politycy i ludzie mediów, którzy na stałe mieszkają poza granicami Polski, spotkali się w Jasionce, aby wspólnie dyskutować nad sposobami promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Głównym tematem było tworzenie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Gościem był także senator Andrzej Stanisławek z PiSu.

Powiedział on, że starania w promowaniu naszego kraju na świecie powinny odzwierciedlać naszą długą walkę o suwerenność i niepodległość oraz pokazywać, że Polska to kraj o tradycjach chrześcijańskich. Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński powiedział z kolei, że Polska to kraj bezpieczny i ten właśnie obraz powinien zostać użyty do promocji Rzeczypospolitej na świecie, co "przełoży się na realne zyski oraz wzrost marki naszego kraju".

Minister zwrócił się też do obecnej na spotkaniu Polonii mówiąc, że "Polska potrzebuje w tej chwili dobrych ambasadorów na całym świecie".

Gościem spotkania w Jasionce była także Anna Maria Anders - córka gen. Andersa. oraz pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. Powiedziała ona, że "Polska potrzebuje w tej chwili dobrego i pozytywnego lobby właściwie na całym świecie".

Innym gościem spotkania była Rita Cosby, amerykańska dziennikarka, która jest córką Dunki oraz powstańca warszawskiego - Ryszarda Kossobudzkiego (po emigracji do USA zmienił nazwisko na Cosby). Również ona przyznała, że Rzeczypospolita potrzebuje bardziej wyraźnego lobbingu na świecie, aby dotrzeć ze swoim przekazem do grona międzynarodowego.

Szacuje się, że poza granicami Polski mieszka około 20 mln Polaków lub osób z polskim pochodzeniem, które czują się Polakami. Jest to więcej niż połowa osób mieszkających w Polsce. Najwięcej Polaków mieszka w USA oraz w Wielkiej Brytanii - w dwóch krajach, które od dawna były kierunkami polskiej emigracji. Co ciekawe, Polonia mieszkająca w Chicago, to drugie największe skupisko Polaków zaraz po Warszawie.