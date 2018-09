Co Polki myślą o obcokrajowcach? W tym temacie wypowiedziały się same panie [wideo]

Jak wynika z małego sondażu przeprowadzonego wśród Polek w Warszawie i Krakowie – nasze rodaczki obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Polski, postrzegają pozytywnie i – jak same mówią – nie widzą szczególnej różnicy między nimi a Polakami.

Conor Clyne, który przyjechał do Polski, opublikował na You Tube wideo, w którym zarejestrował wypowiedzi Polek na temat tego, jak postrzegają one obcokrajowców przyjeżdżających do ich kraju. Głos zabrały panie z Warszawy i Krakowa – część z nich spotykała się lub ma partnera, który pochodzi spoza Polski. Jedna z zapytanych rozmówczyń powiedziała wprost, że „to kompletnie nie ma znaczenia, z jakiego kraju ktoś pochodzi”.

Polki wypowiedziały się także na temat tego, czego – ich zdaniem - szukają obcokrajowcy w Polskich dziewczynach. „Polki wyglądają na bardzo pracowite, umieją się zająć domem i są zaradne” – brzmiała odpowiedź jednej z zapytanych pań. Inna dodała, że istnieje taka opinia, że Polki są ładne, a „otwartość na inne kraje pozwala im zobaczyć inną stronę życia”.

Na trudne pytanie o to, czy ważniejsza jest miłość, czy pieniądze Polki zgodnie stwierdziły, że to pierwsze. Jedna z nich dodała także, że „dzisiaj kobiety nie potrzebują patrzeć na to, ile mężczyzna ma pieniędzy, bo same pracują i są w stanie same zarabiać”. Konkluzja z tego płynie taka, że nasze rodaczki są obecnie bardziej niezależne w swoich wyborach dotyczących partnera, a otwartość jest ich kolejną silną stroną.

