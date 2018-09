Policja w UK przygotowuje się na scenariusz braku umowy z UE po Brexicie. Cel: uniknięcie zamieszek i bałaganu w portach

Fot. Shutterstock

Mimo wykazywanej ostatnio dobrej woli ze strony negocjatorów z UE i UK w zakresie zawarcia umowy wyjścia, scenariusz no-deal nadal jest bardzo prawdopodobny. Okazuje się, że na zamieszki i bałagan, które mogą wystąpić w portach UK w przypadku niepodpisania umowy przez Londyn i Brukselę, intensywnie przygotowuje się brytyjska policja.

O tym, że Scotland Yard szykuje się na skutki braku umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, poinformowała stojąca na jego czele Cressida Dick. Komisarz zabrała głos po tym, jak do mediów wyciekł dokument przygotowany przez National Police Coordination Centre, w którym rozważano skorzystanie przez policję z pomocy wojska w razie scenariusza no-deal Brexit. Według ekspertów NPCC brak umowy wyjścia może bowiem spowodować zamieszki na granicy i olbrzymi bałagan. Zamieszki mogą być z kolei wywołane długimi kolejkami w portach, a także brakiem dostępu do wielu podstawowych dóbr, w tym przede wszystkim do leków.

Cressida Dick zwróciła także uwagę na zagrożenie wynikające z zablokowania Wielkiej Brytanii po Brexicie dostępu do systemów pozwalających na wymianę informacji dotyczących przestępców - Schengen Information System II oraz European Criminal Records Information System.

- W każdym momencie w moich aresztach będzie przebywało jakieś 35 - 40 proc. obcokrajowców, z których ponad połowę będą stanowili obywatele Unii Europejskiej i z których olbrzymia część podróżowała wcześniej przez Europę. Systemy, do których mamy obecnie natychmiastowy i zautomatyzowany dostęp, są ważne dla zapewnienia Londynowi bezpieczeństwa. A prawda jest taka, jak to zostało przedstawione w dokumencie rządu dotyczącym bezpieczeństwa, że to są dla nas bardzo ważne instrumenty i jeśli zostaniemy ich pozbawieni, to cokolwiek, co przyjdzie w ich miejsce, nie będzie tak dobre. Dlatego musimy zagwarantować możliwość korzystania z nich tak szybko, jak to jest możliwe – powiedziała komisarz Met Police.

