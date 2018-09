Po Brexicie czeka nas spadek cen żywności w sklepach

Ekonomiści brytyjscy twierdzą, że pierwszym skutkiem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jaki odczują konsumenci, będą obniżki cen żywności w sklepach.

Wbrew obawom wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii, Brexit może przynieść gospodarstwom domowym na Wyspach więcej pieniędzy i oszczędności. Brak członkowstwa w Unii Europejskiej sprawi, że Wielka Brytania nie będzie podległa unijnej polityce rolnej, która dotuje rolników za to, ile ziemi uprawiają, a nie za to, co konkretnie z nią robią. Opuszczenie Wspólnoty może sprawić, że brytyjska polityka rolna przyniesie niższe ceny na produkty spożywcze dostępne w sklepach.

Dzisiaj całodniowy strajk pilotów oraz personelu pokładowego Ryanaira. Odwołano 140 lotów

Minister środowiska Michael Gove ma przedstawić dzisiaj projekt ustawy o rolnictwie, który zakłada wypłatę środków dla rolników, którzy przyczyniają się m.in. do poprawy powietrza, wody i gleby, a także do podwyższania standardów hodowli zwierząt.

"Brexit sprawi, że spadnie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, i to o około 8 proc. Obniżą się także koszty produkcji, co przełoży się na spadek cen produktów spożywczych w sklepach. Najmniej zamożne gospodarstwa domowe mogą liczyć na 15-proc. obniżkę cen, a zatrzymanie masowej migracji sprawi, że wzrosną też pensje dla niewykształconych pracowników, co poprawi również lokalny biznes" - powiedział prof. Patrick Minford, przewodniczący think-thanku Economists For Free Trade.

Artykuły spożywcze potanieją także dzięki możliwości zawierania indywidualnych umów handlowych między Wielką Brytanią a pozostałymi krajami. Zwolennicy Brexitu już od dawna podawali ten argument jako jeden z kluczowych w swojej kampanii. Według ekonomistów z think-thanku Policy Exchange unijne taryfy rolne wynoszą przeciętnie 8,5 proc., a koszty produkcji mogą być jeszcze wyższe, jeśli wliczyć w to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

6-letni Brytyjczyk "uwięziony" w Belgii wrócił do UK, ale to jeszcze nie koniec jego kłopotów

Dla niektórych produktów cła są jednak o wiele wyższe, i tak na przykład na cukier jest to 20,2 proc, a na produkty odzwierzęce jest to 15 proc. Dlatego wyjście z Unii Europejskiej sprawi, że brytyjscy rolnicy nie będą dłużej podlegać unijnej polityce rolnej, która nie chroni ich interesów.