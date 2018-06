Pijany brytyjski policjant zaatakował Polaka!

Fot. Google

Pijany brytyjski policjant dopuścił się napaści na Polaka. W momencie ataku, Brytyjczyk nie był na służbie.

Polak, z zawodu portier nie chciał wpuścić pijanego policjanta do pubu i usłyszał od niego, że "zmiażdży mu głowę". Brytyjczyk kazał też naszemu rodakowi "mówić po angielsku". Wiadomo, że policjant - Mark Baird wypił przed atakiem znaczną ilość alkoholu. Następnie dopuścił się ataku na tle rasistowskim na polskim portierze. Baird powiedział też Polakowi, że jest policjantem i zna bardzo dobrze prawo.

Zamachowiec chciał zabić małego księcia Jerzego!

Mężczyzna przyznał, że jego zachowanie było nieodpowiednie i przeprosił za to. Jednak zaprzeczył, że miało to podłoże rasistowskie.

Do sytuacji doszło w listopadzie zeszłego roku w jednym z pubów w Hull, gdzie Polak pracował sam. Brytyjski policjant przyszedł z dwoma kolegami i po tym jak nie został wpuszczony do środka zaczął się zachowywać agresywnie. Na chwilę odszedł, ale zaraz potem wrócił do polskiego bramkarza i powiedział: "rozwalę ci głowę".

Ponad to powiedział jeszcze, że "przez takich jak ty nie mogę wejść do środka" oraz, że "na szczęście wszyscy będziecie stąd wykopani". Kazał też Polakowi mówić po angielsku. Nagranie z telefonu komórkowego dowodzi, że Brytyjczyk mówił coś do naszego rodaka. W sądzie okazało się, że oficer policji niedawno rozstał się ze swoją partnerką i zażywa leki antydepresyjne. Ma również kłopoty finansowe.

"Mogę tylko przeprosić za moje zachowanie. Sam jestem wstrząśnięty tym co zrobiłem. To zdarzenie na zawsze będę pamiętał" - powiedział Baird.

PILNE! Atak nożownika w niemieckim pociągu - znamy nowe fakty!

Dwóch znajomych Brytyjczyka, w tym jeden Polak twierdzi, że mężczyzna jest "respektowanym i bardzo dobrym" oficerem oraz, że "jest godny zaufania". Polka, która jest znajomą Brytyjczyka twierdzi, że mężczyzna nigdy w żaden sposób jej nie obraził. Przesłuchania w tej sprawie jeszcze trwają.