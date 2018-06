Zamachowiec chciał zabić małego księcia Jerzego!

Fot. Daily Mail

Nauczyciel w jednym z brytyjskich meczetów, Husnain Rashid chciał zamordować syna księcia Karola i księżnej Kate, Jerzego. Fanatyk państwa islamskiego namawiał innych terrorystów do mordowania brytyjskich dzieci.

32-letni Husnain Rashid przyznał się dzisiaj w sądzie do namawiania do zabicia księcia Jerzego, a także innych dzieci. Chciał, aby terroryści podawali im zatrute lody. Mężczyzna był nauczycielem w Meczecie Mohamadi w Nelson chciał zaatakować małego księcia Jerzego w prywatnej szkole, do której uczęszcza. Na internetowym forum umieszczał szczegółowe informacje dotyczące swojej ofiary w tym zdjęcie, adres szkoły oraz sylwetkę zamachowca z podpisem: "Nawet rodzina królewska nie pozostanie sama".

Prognoza pogody na weekend w UK: Czekają nas MEGABURZE!

Jednak książę Jerzy nie był jedyną ofiarą zamachowca, ponieważ na jego liście znaleźli się także inni członkowie rodziny królewskiej. Ich nazwiska pojawiły się w "księdze terroru", którą Rashid opublikował w Internecie. Początkowo mężczyzna twierdził, że jest całkowicie niewinny, ale ku zdziwieniu wszystkich dzisiaj przyznał się do zarzucanych mu czynów.

"Przez ostatnich kilka tygodni wysłuchałem bardzo poważanych zarzutów. Przyznałeś się do tego, że zachęcałeś innych do popełnienia zbrodni terrorystycznych i ponadto publikowałeś informacje o swoich celach. Nie ma wątpliwości, że otrzymasz wysoki wyrok. Musimy jednak spokojnie rozważyć ten wyrok, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę fakt, że stanowisz zagrożenie dla społeczeństwa brytyjskiego" - powiedział sędzia prowadzący sprawę terrorysty.

Oprócz ataków na członków rodziny królewskiej, Rashid namawiał także do przeprowadzania ataków na stadionach i innych miejscach, gdzie gromadzą się tłumy. Za pomocą specjalnej aplikacji dzielił się i dawał rady przyszłym terrorystom. Proponował zamontowanie ostrzy na przedzie samochodu typu 4x4, co według niego miało pozwolić na zamordowanie większej ilości osób. Twierdził też, że chce bardzo wyjechać do Syrii, ale nigdy w istocie tego nie zrobił.

Polscy przemytnicy przyłapani na... - nie zgadniecie w czym przewozili swój "towar"!

Utrzymywał też kontakty z innym dżihadystą, 31-letnim Omarem Alim Hussainem, który miał zginąć w październiku zeszłego roku. Okazało się, że pracował jako ochroniarz w Wycombe.