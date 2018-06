PILNE! Atak nożownika w niemieckim pociągu - znamy nowe fakty!

Fot: Twitter Breaking News Global

W pociągu Intercity relacji Kolonia-Stralsund mężczyzna w trakcie sprzeczki ciężko ranił nożem jedną osobę oraz policjantkę, która później go zastrzeliła. Niemieckie służby prowadzą juź śledztwo mające wyjaśnić tę sprawę.

Rzeczone wydarzenia miały miejsce w dniu wczorajszym, w godzinach wieczornych. Pociąg, w którym do nich doszło, znajdował się około 20 kilometrów od Flensburga. Konduktor przez głośniki zwrócił się do podróżujących z pytaniem czy wśród nich nie ma policjanta. Okazała się, że na pokładzie pociągu podróżuje 22-letnia pani oficer, która natychmiast podjęła interwencje.

13-latka, która uciekła z UK do Polski, stawiła się z matką na komisariacie policji. Sprawą zajął się już polski sąd

Okazało się bowiem, że jeden z pasażerów wdał się w sprzeczkę z innym podróżującym. Musiało być gorąco, bo dość poważnie ranił go nożem. Gdy policjantka próbowała go aresztować, napastnik zaatakował również kobietę, a ta nie miała wyjścia. Otworzyła ogień ze służbowej broni i zabiła agresora.

Po przybyciu do Flensburga pociąg został odstawiony na boczny tor i uruchomiono odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Wszyscy podróżujący zostali ewakuowani, a dworzec został otoczony przez znaczne siły policyjne i wyłączony z ruchu. Gdy sytuacja została opanowana wszystko wróciło do normy.

Polski więzień z odszkodowaniem od brytyjskiej służby więziennej sięgającym prawie miliona funtów!

Traw już dochodzenie niemieckich służb w tej sprawie. Póki co okoliczności wydarzenia nie wskazują na to, abyśmy mieli do czynienia z aktem, o charakterze terrorystycznym. "Nic mi nie wiadomo, by miało to podłoże terrorystyczne" – oświadczył rzecznik lokalnej policji przytaczany przez Polską Agencję Prasową.