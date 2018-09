Nottingham: Polakowi, który zadarł dziewczynie spódniczkę grozi deportacja do kraju

Fot: Nottinghamshire Live

Polakowi, który Nottingham zadarł do góry spódniczkę 19-letniej dziewczynie grozi deportacja. Piotr G. odbędzie karę 20 tygodni pozbawienia wolności, a oprócz tego jego nazwisko pojawi się w rejestrze przestępców seksualnych.

Jak donosi lokalny serwis "Nottinghamshire Live" do rzeczonego "przestępstwa" doszło 16 lipca na Old Market Square w Nottingham. Bezdomny 32-letni Polak miał nie tylko dla żartu zadrzeć spódniczkę 19-letniej dziewczyny, ale także ukraść telefon komórkowy innej osobie. Jak relacjonowała ofiara przestępstwa o charakterze seksualnym Polak miał tłumaczyć się, że do całego zajścia doszło całkowicie przypadkowo. Część garderoby dziewiętnastolatki miała po prostu zahaczyć o jego okulary przeciwsłoneczne...

Jak czytamy w brytyjskich mediach adwokatka Polaka w sądzie przekonywała, że całe zajście było zwyczajnym nieporozumieniem. "Fizycznie" było niemożliwym, aby rzeczywiście doszło do tego, o czym mówi oskarżenie. Z kolei przewodnicząca składu sędziowskiego Elizabeth Van Asch mówiła o "nieprzyjemnej zbrodni", która zdarzyłą się w miejscu publicznym. Natomiast prokurator Sarah Smith nie miała najmniejszych wątpliwości co do intencji oskarżonego, który wraz z kolegami miał się głośno wyśmiewać z całego zajścia, co spowodowało, że dziewczyna się rozpłakała.

W sądzie Polak nie przyznał się do winy.

Ostatecznie Piotra G. skazano na 20 tygodni kary więzienia, a także wpisano do rejestru przestępców seksualnych. Jego nazwisko będzie figurować w nim przez najbliższe siedem lat. Gdy brytyjski sąd rozpatrywał tę sprawę na jaw wyszły jego inne przestępstwa. Okazało się bowiem, że nasz rodak jest poszukiwany przez polskie władze.

Wydano za nim europejski nakaz aresztowania. W kraju ma do odbycia karę pięciu lat pozbawienia wolności w zakładzie poprawczym, a oprócz tego musi uregulować należność za jazdę bez biletów środkami komunikacji miejskiej. W sumie do zapłącenia ma prawie półtora tysiąca funtów!