Mężczyzna wyłudzał zasiłki w UK i zebrał 30 tys. funtów na swoje studia

30-letni mężczyzna założył na portalu gofundme zbiórkę pieniędzy na swoje wykształcenie. Udało mu się zebrać 30 tys. funtów na szczytny cel, ale jednocześnie zataił, że wcześniej był skazany za wyłudzanie zasiłków.

30-letni Roy Celaire założył na popularnym portalu crowdfundingowym, GoFundMe zbiórkę pieniędzy na swoje wykształcenie i udało mu się zebrać pokaźną sumę - aż 30 tys. funtów. Jednak to, czego mu się nie udało, to powiadomić swoich darczyńców o drobnym fakcie z jego życia. Mianowicie w 2016 roku Celaire został skazany na 18 miesięcy (w zawieszeniu) za wyłudzenie zasiłku mieszkaniowego. Celeire był na tyle sprytny, że zasiłek wyłudził na nazwisko Roy Potter.

Home Office: Wielka Brytania będzie zatrudniać 2,500 imigrantów do pracy sezonowej po Brexicie

Jednak ostatecznie musiał opuścić mieszkanie, które zajmował z powodu kłopotów finansowych, w jakie wpadł. Na stronie swojej zbiórki napisał, że w 2014 roku został "niesłusznie skazany" za zaniedbanie, czego rezultatem był wyrok w zawieszeniu. Jednak teraz wyszło na jaw, że Celaire był również skazany za oszustwo w zasiłku mieszkaniowym. Został za to skazany na 150 godzin prac społecznych a także zapłacenie kosztów sądowych.

Od momentu ujawnienia tych informacji mężczyzna jest krytykowany za to ich zatajenie, choć sam odpiera zarzuty twierdząc, że "nie chciałem umieszczać tych informacji, ponieważ tamta sprawa jest zamknięta, ja niczego nie ukrywam".

Celaire dostał się na Uniwersytet w Oxfordzie, ale odroczył studia z powodu braku środków finansowych na nie. Dlatego postanowił rozpocząć zbiórkę pieniędzy na portalu, gdzie opisał swoją historię dorastania na Holly Street w Hackney, we wschodnim Londynie. Pisze tam również, że w wieku 17 lat jego matka wyrzuciła go z domu i następnie musiał przenieść się do hostelu dla młodych osób.

"Rok później byłem jedną z niewielu osób, które płaciły tam czynsz, ponieważ nie miałem żadnych kłopotów" - napisał Celaire na stronie zbiórki.

6-letni Brytyjczyk nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii, gdy wracał z rodzicami z wakacji

Mężczyzna otrzymywał datki w wysokości od 5 do nawet 1500 funtów. W sumie udało mu się zebrać 30 tys. funtów.