Zobacz, jak składać wniosek o PPI w imieniu zmarłego członka rodziny

Choć do składania wniosków o odszkodowanie za nieuczciwą sprzedaż PPI pozostał tylko rok, to warto wiedzieć, jak złożyć taki wniosek w imieniu swojego zmarłego krewnego. "Niewiele osób na Wyspach jest tego świadomych" - mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim.

Jeśli ktoś z twojej rodziny w latach 1990, a 2010 miał konto w banku, to warto dowiedzieć się, czy przysługuje mu prawo do odszkodowania za sprzedaż PPI. Okazuje się bowiem, że zmarłemu krewnemu również przysługuje prawo do odszkodowania.

Już tylko rok pozostał na zgłoszenie roszczenia o PPI (Payment Protection Insurance)

"Praktyki nieuczciwej sprzedaży PPI były stosowane przez wiele lat i ofiarami tego procederu padły miliony osób. Z uwagi na to, że wnioski o odszkodowanie za PPI mogą być składane jeszcze przez około rok, to warto się tą sprawą zainteresować. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że mogą składać wnioski w imieniu ich zmarłych krewnych, którzy padli ofiarami nieuczciwych praktyk bankowych w sprawie PPI" - powiedział Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim, która zajmuje się odzyskiwaniem pieniędzy od banków.

Okazuje się, że aż 90 proc. osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich zmarłym krewnym również należy się odszkodowanie za PPI. Eksperci twierdzą, że banki często trzymają takie wiadomości w tajemnicy, aby nie zostać zasypanymi wnioskami o odszkodowanie.

"Banki nie mają w zwyczaju informowania klientów o tym, że należy im się odszkodowanie, więc tego nie robią, ponieważ nie jest to w ich interesie" - podkreśla Kowalczyk.

Jak w takim razie ubiegać się o odszkodowanie za zmarłego krewnego?

Najłatwiej i najszybciej będzie zwrócić się do firmy takiej jak Omni Claim, która profesjonalnie świadczy takie usługi, a jej pracownicy doskonale znają brytyjskie prawo bankowe oraz, co najważniejsze, wszystkie "sztuczki" banków mające na celu odstraszenie potencjalnego klienta odbierającego odszkodowanie.

"Procedura wygląda w zasadzie tak samo, ale trzeba najpierw załatwić kilka rzeczy. Najlepiej, jeśli krewny nieboszczyk umieścił nas w swoim testamencie, ponieważ wtedy szybko i sprawnie można zweryfikować to, czy faktycznie odszkodowanie się należy" - powiedział Kowalczyk.

Jeśli jednak krewny testamentu nie zostawił, to sprawa i tak jest do załatwienia, ponieważ w takim wypadku należy postarać się o dokument nazywany grant of letters administration, jest to wyciąg z rejestru spadkowego, który potwierdzi nasze prawo do dziedziczenia po krewnym.

"Kiedy mamy testament lub potwierdzenie, że posiadamy prawo do dziedziczenia po krewnym, to my jako Omni Claim możemy starać się uzyskać dla klienta odszkodowanie" - powiedział Kowalczyk.

List od Czytelnika: Czy odzyskanie PPI utrudni mi wzięcie lub spłatę kredytu w banku?

Przypominamy, że PPI to ubezpieczenie dla osób posiadających produkty kredytowe (karty kredytowe, kredyty, pożyczki, hipoteki). W momencie nagłego zdarzenia jak utrata pracy czy choroba, pokrywa ono raty kredytu, karty kredytowej lub pożyczki zaciągniętych przez klienta. Jednak przez wiele lat banki w Wielkiej Brytanii sprzedawały PPI klientom nie informując ich o tym, stosując wygórowane ceny lub wprowadzając w błąd twierdząc, że jest ono potrzebne, aby dany produkt kredytowy został zatwierdzony.