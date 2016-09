Napastnicy, którzy zaatakowali Polaka usłyszeli zarzuty o zbrodnię na tle rasistowskim

28 czerwca małżeństwo John i Jilliane Socze napadło na polskiego sklepikarza w Leeds. Zostali ujęci przez organy ścigania i usłyszeli zarzuty o zbrodnię na tle narodowościowym.

W czasie napaści krzyczeli do swojej ofiary: „Wracaj do swojego kraju”. Do napaści doszło 28 czerwca w Leeds, na terenie Bramley Shopping Centre. Napastnicy weszli do sklepu prowadzonego przez Polaka i krzyczeli do niego, żeby wracał do swojego kraju. Na miejsce zdarzenia zostały wezwane służby policyjne, które stwierdziły, że atak miał tło rasistowskie.

Z uwagi na problemy z sercem, ofiara napaści, 47-letni Polak, został odwieziony do szpitala, ale jeszcze tego samego dnia wyszedł do domu. Wbrew relacjom, które pojawiły się w mediach społecznościowych, że doszło do dotkliwego pobicia, nie ma potwierdzenia policji. „Traktujemy to jako zbrodnię o podłożu rasistowskim” – oznajmił wtedy przedstawiciel policji.

Teraz podejrzenia policji potwierdziły się, ponieważ John Socze został oficjalnie oskarżony o nielegalne posiadanie broni palnej oraz o zakłócanie porządku publicznego na tle rasistowskim. Jego żonie, Jilliane Socze zostały postawione zarzuty popełnienia czynu zakłócającego porządek publiczny.

Problem nasilających się ataków na Polaków w Wielkiej Brytanii został dostrzeżony zarówno przez władze brytyjskie jak i polskie. Premier Theresa May potępiła „haniebne ataki ksenofobiczne” na naszych rodakach oraz zapewniła, że dołoży wszelkich starań, żeby rozwiązać ten problem.

Natomiast władze Polski w związku z nasilającymi się atakami na naszych rodaków w Wielkiej Brytanii zdecydowały wysłać polskich policjantów na Wyspy, żeby pomagali w kontaktach ich brytyjskich kolegów z polską społecznością.