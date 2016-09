Theresa May zapewniła polską premier, że „Polacy są nadal na Wyspach mile widziani”

Premier Wielkiej Brytanii spotkała się w czwartek z Beatą Szydło w Warszawie. Theresa May podkreśliła, że Polacy mieszkający na Wyspach „są wciąż mile widziani” w jej kraju i stanowczo potępiła ataki ksenofobiczne na naszych rodaków po referendum.

Po spotkaniu z premier Wielkiej Brytanii Beata Szydło powiedziała: „Odbyłyśmy bardzo dobrą rozmowę, rozmawiałyśmy o tym, co jest w tej chwili najistotniejsze dla obu naszych państw”. Theresa May zapewniła Polaków, że nadal są oni “mile widziani w Wielkiej Brytanii” i potępiła “haniebne ataki ksenofobiczne”, których ofiarami stali się w dużej mierze nasi rodacy po referendum w sprawie Brexitu. Oświadczyła również, że docenia wkład Polaków w rozwój Wielkiej Brytanii i dodała, że ma również nadzieję na to, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii “nie osłabi polsko-brytyjskich stosunków”.

May zapewniła również, że będzie się starała rozwiać wszelkie wątpliwości obywateli z krajów Unii dotyczące swobodnego przepływu osób. “Jestem pewna, że mimo pojawienia się różnych problemów, będziemy w stanie je rozwiązać w sposób konstruktywny i w pozytywnym duchu” – dodała nowa premier.

Gdy Beata Szydło w czasie przedstawiania informacji w Sejmie na temat Brexitu nie ukrywała, że polski rząd rozumie, że Wielkiej Brytanii zależy na objęciu większej kontroli nad swoim rynkiem pracy po wystąpieniu z Unii Europejskiej, jednak polska premier ma nadzieję, że „nowe relacje będą proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz oparte na merytorycznych przesłankach”.

Brytyjska premier jest już po wizytach w Niemczech, Francji, Irlandii, Włoszech i Słowacji. W środę oświadczyła, że zależy jej na jasnym określeniu sytuacji imigrantów z państw Unii żyjących obecnie w Wielkiej Brytanii i chciałaby to zrobić już na wstępnym etapie negocjacji w sprawie Brexitu.

