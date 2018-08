Najlepsze kraje do życia w Europie Środkowo -Wschodniej. Gdzie za średnie wynagrodzenie można najwięcej kupić?

Fot. Getty

Wraz z nadchodzącym Brexitem kurs funta regularnie spada, a życie w Wielkiej Brytanii staje się coraz droższe. Zobaczcie zatem, gdzie w Europie Środkowo - Wschodniej najbardziej opłaca się żyć, biorąc pod uwagę lokalną siłę nabywczą.

Posiłkując się danymi zgromadzonymi w internetowej bazie danych Numbeo, przygotowaliśmy dla Was listę 15 najatrakcyjniejszych do życia krajów Europy Środkowo - Wschodniej. Lokalna siła nabywcza została porównana do kosztów utrzymania w Nowym Jorku, a kraje zostały zestawione zgodnie z zasadą, że im niższa jest siła nabywcza, tym mniej rzeczy można kupić za średnią pensję.

Oto 15 krajów Europy Środkowo - Wschodniej, w których średnie wynagrodzenie pozwala na zakup największej ilości dóbr i usług:

15. Ukraina

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 73,07%

14. Macedonia

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 60,15%

13. Serbia

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 59,2%

12. Czarnogóra

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 53,39%

11. Węgry

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 52,48%

10. Bośnia-Herzegowina

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 48,71%

9. Bułgaria

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 48,6%

8. Rumunia

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 46,56%

7. Turcja

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 44,36%



6. Chorwacja

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 39,29%

5. Słowacja

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 35,25%

4. Estonia

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 31,52%

3. Polska

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 28,25%

2. Czechy

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 23,78%

1. Słowenia

Lokalna siła nabywcza jest niższa niż w Nowym Jorku o 21,77%



