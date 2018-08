Polski minister ma pomysł na nowy podatek - zapłacisz go, jeśli jesteś... singlem!

Wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w polskim rządzie udzielił "Faktowi" szokującego wywiadu. Artur Soboń nie tylko stwierdził, że chce, aby program Mieszkanie+ był dostępny głównie dla rodzin, ale dodał również, że jest za tym, aby osoby samotne... płaciły podatek za "singlowanie".

Czyżby polski rządu PiS`u wpadł na nowy sposób na wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni Polaków? Według ministra Artura Soboniaprzyszedł czas na opodatkowanie samotności! Polityk Prawa i Sprawiedliwości chce, aby na osoby nie posiadające rodziny i dzieci nałożyć nowy podatek! Dzięki temu nie tylko zwiększą się wpływy do budżetu państwa, ale taki ruch może skłoniłby takich "singli" do założenia rodzin i przyczynił się do zażegnania panującego w kraju kryzysu demograficznego.

„Moja córka ma szczęście, że żyje” - Matka opowiada o koszmarze, jaki przeżyła 16-latka zepchnięta z mostu przez „przyjaciółkę”

"Prywatnie uważam, że takie osoby powinny płacić „bykowe”, bo to by skłoniło ich do założenia rodziny" - komentował Soboń dla "Faktu". Podkreślmy, że jest to prywatne zdanie wiceministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. "Mówię pół żartem, pół serio, bo chciałbym, by Mieszkanie+ było przede wszystkim programem dla rodzin. W ustawie jednak ujęliśmy to w taki sposób, że dopłaty wypłacane będą nie tylko rodzinom w klasycznym tego słowa znaczeniu" - dodawał później.

Warto dodać, że jest to pomysł nie do końca taki nowy. "Bykowe" kiedyś już obowiązywało w Polsce. W czasach PRL`u, epoce słusznie minionej, osoby bezdzietne powyżej 21. roku życia musiały płacić dodatkowy podatek, a po 1973 limit ten wydłużono do 25 lat. W teorii miał się on przyczynić do zwiększenia. Ostatecznie władze Polski Ludowej zdecydowały się go znieść, ale jak widać niektórzy politycy PiS`u chętnie by przywrócili do życia ten komunistyczny relikt.

Pielęgniarz podpalił się przed Pałacem Kensington po tym, jak stracił pracę. Okazało się, że został źle potraktowany przez pracodawców

Jak Polacy zareagowali na taką deklarację? "A ja tak prywatnie - pół żartem, pół serio - chciałbym wiedzieć czy pan Artur Soboń zamierza płacić podatek od idiotów", "czyli komuna wróciła na dobre", "Podatki i Szabrowanie", "Który to kolejny podatek Dobrej Zmiany?" - to tylko kilka komentarzy, które pojawiły na Facebooku.