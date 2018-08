Co zrobić, gdy landlord nie chce oddać depozytu?

Każdy, kto wynajmuje mieszkanie bądź dom w Wielkiej Brytanii, musi uiścić depozyt, czyli kaucję. Kwotę tę każdy landlord ma obowiązek zwrócić po zakończeniu umowy, jeśli tylko wynajęta nieruchomość nie została uszkodzona.

Każdy landlord pobiera od wynajmującego kaucję. Wynajmujący może umieścić depozyt na specjalnym, rządowym koncie, nazywanym w Wielkiej Brytanii tenancy deposit scheme (TDP). Po zakończeniu umowy wynajmu landlord powinien zwrócić wpłacony depozyt w ciągu 10 dni, jeśli tylko wynajmowana nieruchomość nie została zniszczona lub jeśli nie zostały uszkodzone sprzęty do niej należące.

Osoby wynajmujące mieszkania socjalne w UK otrzymają prawo do kupienia każdego roku 1 proc. ich lokum

Kaucja nie zostanie zwrócona także w przypadku, jeśli wynajmujący nie płacił rachunków za media. Jednak często zdarzają się sytuacje, w których mimo braku powyższych, landlord i tak nie chce zwrócić kaucji.

Co zrobić, gdy landlord nie chce zwrócić kaucji?

Takie sytuacje zdarzają się nader często, a szczególnie teraz - kiedy wielu Polaków decyduje się na opuszczenie Wielkiej Brytanii i na powrót do Polski. Landlordzi liczą, że po wyjeździe z Wielkiej Brytanii nic nie można już zdziałać, ale nie jest to do końca prawda.

Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to upewnić się, czy depozyt był zabezpieczony, czyli wpłacony poprzez Deposit Protection Scheme. Jeśli tak, to sprawę należy skierować do firmy, w której wpłacało się depozyt. Jeżeli wszystko zostanie rozstrzygnięte na korzyść najemcy, to landlord odmawiający wypłacenia pieniędzy może otrzymać karę w wysokości trzykrotnego depozytu. Tutaj należy jednak pamiętać, że na zgłoszenie sprawy jest określony limit czasu, który zależy od firmy zajmującej się depozytami. Do firmy, z usług której chcemy skorzystać, można zwrócić się mieszkając i przebywając w Polsce.

Do kogo można się jeszcze zgłosić?

Przede wszystkim warto zwrócić się do Biura Doradztwa Personalnego (Citizens Advice Bureau). Możne je wyszukać wpisując na TEJ stronie swój kod pocztowy. Można też skorzystać z usług adwokata specjalizującego się w takich sprawach, jednak będzie to bardziej kosztowne.

Właściciel chciał sprzedać dom z dodatkowym wyposażeniem, jakim? Z porno!

Przed wynajmem mieszkania czy domu najlepiej jest zabezpieczyć się i wpłacić depozyt na specjalne konto. Oprócz tego przy wyprowadzaniu się warto poprosić landlorda o podpisanie oświadczenia, w którym stwierdza, że nie ma zastrzeżeń co do stanu odbieranej nieruchomości. Może to oszczędzić bardzo wiele kłopotów i nerwów.