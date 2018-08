Minister ds. Brexitu na 6-godzinnych rozmowach w Brukseli. Chce przełamać impas w negocjacjach

Dominic Raab ma nadzieję na przełom w negocjacjach z Brukselą w sprawie Brexitu podczas 6-godzinnego spotkania z Michelem Barnierem, jeszcze przed szczytem UE, który ma nastąpić 17 października.

Zarówno unia jak i strona brytyjska mają nadzieję na osiągniecie porozumienia w negocjacjach dotyczących finalnej umowy ws. Brexitu i podpisanie umowy handlowej jeszcze przed szczytem unijnym, który ma nastąpić 17 października.

Dominic Raab: "Umowa brexitowa jest gotowa w 80 procentach"

Swoje niezadowolenie z planów Theresy May dotyczących zgody na propozycje unii ws. przyszłego handlu wyraził były minister spraw zagranicznych, Boris Johnson. Niestety ryzyko braku umowy z UE dotyczącej Brexitu staje się coraz groźniejsze, a termin wyjścia ze Wspólnoty zbliża się wielkimi krokami.

Do 29 marca 2019 roku, kiedy to ma nastąpić ostateczne pożegnanie Wielkiej Brytanii z Unią, pozostało już niewiele czasu. Dlatego też obecny minister ds. Brexitu, Dominic Raab zaapelował o zwiększenie częstotliwości spotkań z Michelem Barnierem.

Przełom: Kurs funta poszedł w górę po słowach Barniera. Unia zaoferuje Wielkiej Brytanii umowę handlową, jakiej nie przedstawiła jeszcze żadnemu krajowi

Dzisiaj minister udał się do Brukseli na długie spotkanie z Barnierem, w czasie którego ma nadzieję na przełamanie obecnego impasu w negocjacjach. W czwartek wieczorem z kolei Raab spotkał się z reprezentantem Parlamentu Europejskiego Guy’em Verhofstadtem, który to określił przebieg rozmowy jako „produktywny” i umieścił wpis na Twitterze, w jakim wyraził nadzieje na „przyszłe bliskie relacje” z Wielką Brytanią po Brexicie.

Productive meeting w/ @DominicRaab. I outlined the @Europarl_EN's position, the need for a full continuation of the rights of EU & UK citizens & a solution to avoid a border on the island of Ireland. We want a close future association that respects the EU's core principles. pic.twitter.com/LBOBbxV8u8