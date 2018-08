Przełom: Kurs funta poszedł w górę po słowach Barniera. Unia zaoferuje Wielkiej Brytanii umowę handlową, jakiej nie przedstawiła jeszcze żadnemu krajowi

Michel Barnier, główny negocjator z ramienia UE ds. Brexitu powiadomił, że Unia Europejska zamierza zaoferować Wielkiej Brytanii umowę handlową, jakiej jeszcze nie przedstawiła żadnemu innemu krajowi. Na tę informację natychmiast zareagowała brytyjska waluta.

Kurs funta po długich tygodniach, w których odnotowywał spadek, zareagował pozytywnie na słowa Michela Barniera na temat tego, że Unia Europejska przygotowuje się do zaoferowania Wielkiej Brytanii umowy handlowej, jakiej nie przedstawiła jeszcze żadnemu państwu.

Barnier powtórzył jednak z naciskiem, że Wspólnota nie podzieli i nie zmieni jednolitego rynku specjalnie dla Wielkiej Brytanii, a także ostrzegł: „Skrupulatnie szanujemy granice, które stawia Wielka Brytania, jednak w zamian musi ona także szanować to, czym jesteśmy”.

Gdy Barnier zapewnił, że Unia Europejska zamierza zaoferować stronie brytyjskiej „najbardziej ambitną” umowę dotyczącą wolnego handlu, rynki zinterpretowały to natychmiast jako dobry znak oraz sugestię, że UE zbliża się do zawarcia umowy ws. Brexitu. Przełożyło się to natychmiast na wzrost kursu funta.

W ciągu 24 godzin kurs funta wobec euro i dolara spadł do rekordowo niskiego poziomu

Wartość brytyjskiej waluty podniosła się o 1 proc. jednak w porównaniu z ostatnimi tygodniami, w czasie których widmo braku umowy dotyczącej Brexitu coraz bardziej osłabiało funta, jest to pozytywna wiadomość. Obecnie za funta musimy zapłacić 1.11 euro, 1.30 dolara. Wartość brytyjskiej waluty podniosła się także wobec polskiej złotówki do poziomu 4.78 PLN.

Barnier powiedział na konferencji prasowej: „Jesteśmy gotowi zaoferować Wielkiej Brytanii partnerstwo, jakiego nigdy nie było z żadnym trzecim krajem”.

