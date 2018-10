Masz konto w banku? Dowiedz się jak sprawdzić czy należy ci się odszkodowanie za PPI

Skandal związany z PPI wstrząsnął brytyjską opinią publiczną, która dowiedziała się o nieuczciwych praktykach brytyjskich banków. Jeśli masz kredyt w brytyjskim banku, to bardzo prawdopodobne jest, że mogłeś paść ofiarą tego procederu. Dowiedz się jak to sprawdzić.

Na początek kilka słów wyjaśniających, co to w ogóle jest PPI. PPI czyli Payment Protection Insurance, jest to ubezpieczenie spłaty zadłużenia, sprzedawane w celu zapewnienia uregulowania rat pożyczki, karty kredytowej i kredytu hipotecznego w przypadku, gdy klient banku straci pracę, zachoruje lub gdy z powodu nieszczęśliwego wypadku utraci płynność finansową.

"PPI jest po prostu ubezpieczeniem. Jeśli ktoś ma kredyt, na przykład hipoteczny, to wykupując PPI może się zabezpieczyć, ponieważ w momencie utraty pracy i dochodów może nadal spłacać kredyt. Nie jest to obowiązkowe ubezpieczenie, ale z pewnością jest przydatne" - mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim, która zajmuje się odzyskiwaniem między innymi PPI.

Według danych z biura Ombudsmana od 2011 roku wypłacono już w sumie odszkodowania za PPI w wysokości 31,9 mld funtów. Średnio wysokość odszkodowania wynosi 2750 funtów. Jednak wnioski o odszkodowanie można składać jeszcze przez rok więc trzeba się pośpieszyć.

"Wnioski o PPI można składać do 29 sierpnia 2019 roku. Po tej dacie żaden wniosek nie będzie już przyjęty i rozpatrywany, dlatego zachęcamy wszystkich do skontaktowania się z Omni Claim teraz, gdy jeszcze nie jest za późno" - powiedział Kowalczyk.

Dlaczego należy sie tak śpieszyć, skoro pozostał jeszcze rok? Wszystko zależy od czasu, w jakim zostanie rozpatrzony nasz wniosek, ponieważ może on się różnić.

"Niektóre wnioski są rozpatrywane w ciągu kilku tygodni, a niektóre w ciągu miesięcy. Poza tym im bliżej będziemy daty granicznej, tym więcej będzie wniosków, co także wydłuży czekanie" - twierdzi Kowalczyk.

Komu należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie należy się wszystkim osobom, które mają konta bankowe w Wielkiej Brytanii i posiadają jakiegoś rodzaju kredyt. Może być to kredyt hipoteczny, pożyczka konsumencka lub karta kredytowa.

"Każda osoba, która posiada pożyczkę, raty, kartę kredytową lub innego rodzaju kredyt mogła paść ofiarą nieuczciwej praktyki banku, który sprzedał jej PPI nie informując o tym klienta. Często sprzedawcy udzielający kredytów hipotecznych wmawiali klientom, że wykupienie PPI jest koniecznie do uzyskania akceptacji pożyczki, co jest oczywistą nieprawdą. Do Omni Claim zgłaszają się osoby, które nie zdawały sobie sprawy z istnienia takiej usługi jak PPI i teraz zaczynają odzyskiwać swoje pieniądze. Często są to kwoty rzędu kilku tysięcy funtów" - tłumaczy Tomasz Kowalczyk.

Jak sprawdzić czy należy mi się odszkodowanie?

Po pierwsze należy wziąć swoją umowę z bankiem i wnikliwie ją przejrzeć, zwracając uwagę na wyrażenie Payment Protection Insurance. Jeśli w umowie się ono pojawia, to najlepiej zgłosić się do firmy takiej jak Omni Claim, która zajmuje się takimi sprawami. Wyspecjalizowani pracownicy doskonale znają brytyjskie prawo bankowe oraz różne "sztuczki" banków, które chcą raczej unikać wypłacania klientom odszkodowań. Kiedy Omni Claim zacznie badać sprawę i okaże się, że odszkodowanie się należy, to pracownicy firmy sami poprowadzą całą korespondencję z bankiem za klienta.