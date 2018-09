Efekt Brexitu - eksport brytyjskich produktów JUŻ spadł nawet o 30%

Co prawda do faktycznego wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych zostało jeszcze niecałe 200 dni - aż lub tylko! - ale już teraz gospodarka na Wyspach mocno ucierpiała w perspektywie zbliżającego się Brexitu. I są na to twarde dane!

Według badań przeprowadzonych przez ekonomistów z University of Sussex brytyjscy producenci, którzy eksportują do Europy swoje wyroby o łącznej wartości sięgajacej 52 miliardów funtów już teraz notują straty. Ankieta przeprowadzona wśród około tysiąca firm zajmujących się sprzedażą swoich produktów przemysłowych na rynkach europejskich wykazała, że obroty w niektórych przypadkach spadły nawet o 30%. Konkretnie 22% ankietowanych przedsiębiorstw straciło 10% swojego eksportu, a kolejne 6 procent straciło od 10 do nawet 30 procent.

Co więcej, znaczna część tych przedsiębiorstw zdecydowała o zdecydowanym zmniejszeniu nakładów na inwestycje. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy są trwajace, czy raczej ciągnące się, negocjacje pomiędzy Brukselą, a Londynem. Inne z kolei szykują się na braki kadrowe, które będą efektem zamknięcia granic także dla wykwalifikowanej siły roboczej z kontynentu. Raport, oparty na badaniach przeprowadzonych przez akademików z Sussex, trzeba potraktować jako ważne ostrzeżenie dla brytyjskiej gospodarki. Wynika z niego, że faktyczny Brexit ma jeszcze mocniej uderzyć w brytyjskie elementy łańcuchu dostaw w Europie oraz dobre relacje handlowe z firmami unijnymi.

Profesor Alan Winters z uniwersyteckiego UK Trade Policy Observatory nie ma wątpliwości, że polityczna decyzja o opuszczeniu Wspólnoty będzie miała poważne konsekwencje dla ekonomii. "Nasze badania wykazały, że Brexit już teraz wywiera wpływ na brytyjski eksport" - komentował dla "The Independent". "Jeśli dojdzie do twardego wyjścia z UK to handel Wielkiej Brytanii z UE zostanie poważnie naruszony. Setki tysięcy miejsc pracy będzie zagrożonych, a realne płace pójdą w dół".

Dodajmy, że opracowanie z Sussex pojawia się na zaledwie kilka dni przed publikacją drugiego zestawu rządowych dokumentów, w którym przepracowane scenariusz Brexitu w wersji "no deal" dla przedsiębiorców. Gabinet Theresy May chce ich w ten sposóbn przekonać, że nie mają się czeog obawiać. Dodajmy, że badania University of Sussex zostały przeprowadzone wespół z 13 największymi brytyjskimi organizacjami handlowymi reprezentujących producentów z wielu branż (elektryka, automatyka, gastronamia, komunikacja, tworzywa sztuczne i inne), którą wytwarzają jedną piątą wszystkich produktów przeznaczonych na eksport.