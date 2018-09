Coraz więcej miejsc pracy w Polsce - na obsadzenie czeka aż 165 tysięcy wakatów

Zbyt mała liczba wykwalifikowanych pracowników w Wielkiej Brytanii przyczynia się do zawyżania płac oraz opóźnia wychodzenie z kryzysu gospodarczego. Jedna trzecia agencji rekrutacyjnych potwierdza wzrost...

"Ukryte talenty" większości brytyjskiej młodzieży nigdy nie zostaną odkryte, ponieważ zamiast spełniać się w wymarzonej pracy zajmują się oni... pobieraniem zasiłków lub pracą na pół etatu, do której wykonywania...

Zgodnie z najnowszym raportem PwC państwo polskie jest jednym z tych krajów UE, które zabierają swoim obywatelom najwięcej w postaci podatków i składek. Nie jest to najlepszy argument za powrotem do Polski,...

Raport ujawniony dzisiaj przez rządową komisję stwierdza, że „nie ma dowodów na to, aby imigracja wewnątrz europejska w jakimkolwiek stopniu zmniejszała szanse brytyjskich absolwentów na znalezienie pracy...

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych informuje, że na przestrzeni kilku następnych lat w kraju ma powstać co najmniej 30 tysięcy nowych miejsc pracy. Jak donosi Agencja, etaty powstaną...

Polsce brakuje rąk do pracy. Co piąta firma w PL zatrudnia Ukraińców i Białorusinów

Polski rząd narzeka na brak rąk do pracy i namawia brytyjską Polonię do powrotu do kraju zachęcając ją niskim poziomem bezrobocia w ojczyźnie oraz relatywnie wysokimi pensjami. Polacy niechętnie jednak...