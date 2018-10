Manchester: starsza para znalazła w swoim piekarniku afrykańskiego węża!

Niecodziennego odkrycia dokonało starsze małżeństwo z Manchesteru. W swoim piekarniku znaleźli żywego, afrykańskiego węża.

Z pewnością nie takiej zawartości własnego piekarnika spodziewała się para z Manchesteru, która znalazła metrowej długości węża w środku. Starsi mieszkańcy miasta chcieli przygotować frytki w piekarniku, ale po otwarciu drzwiczek ich oczom ukazał się prawdziwy i co gorsza żywy afrykański wąż o długości 1 metra.

"Kiedy otworzyłam drzwi od piekarnika i zobaczyłam tam tego węża, to przeżyłam największy szok w moim życiu" - powiedziała 82-letnia kobieta, która wolała pozostać anonimowa.

"Niedawno przeszłam operację usunięcia katarakty z oka i widząc tego węża zastanawiałem się nawet czy mnie wzrok nie myli, ale mój mąż również go widział".

Kobieta natychmiast zadzwoniła po służby weterynaryjne, które wysłały na miejsce swojego inspektora. Na miejscu inspektor Andy Harris nie mógł znaleźć gada i opuścił mieszkanie stwierdzając, że nic tam nie ma. Jednakże dwa dni później wąż ponownie się pojawił więc małżeństwo ponownie zadzwoniło po inspektora. Tym razem wąż mógł zostać spokojnie usunięty.

"Po wszystkim uściskałam tego inspektora i poczęstowałam filiżanką herbaty, ponieważ byłam bardzo wdzięczna za usunięcie węża z mojej kuchn" - powiedziała starsza pani.

Andy Harris powiedział później, że wąż nie był jadowity i najprawdopodobniej był po prostu czyimś zwierzęciem domowym, które uciekło.

"Ten wąż musiał się przecisnąć przez jakąś szczelinę w ścianie domu starszego małżeństwa. Do piekarnika przyciągnęło go ciepło. Całe szczęście, że starsza pani najpierw sprawdziła piekarnik, a później go chciała uruchomić. Gdyby od razu to zrobiła, to gad by się spalił" - powiedział Harris.

Znaleziony wąż ma nazwę pseudonaja textilis. Co ciekawe wąż ten w naturalnych warunkach produkuje jad, który może być nawet śmiertelny dla człowieka, ale w niewoli jego ukąszenia są suche. Oznacza to, że wąż owszem - ugryzie człowieka i przebije skórę, ale nie wstrzyknie równocześnie jadu.