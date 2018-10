"Nie mogę się doczekać Brexitu" - BBC zrobiło film, w którym wyśmiewa zwolenników wyjścia z Unii

Brytyjska państwowa telewizja BBC w zabawny i nieco przewrotny sposób wyśmiała zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii pokazując, jak według nich będzie wyglądało życie po Brexicie. Wizja ta wydaje się być równie optymistyczna co niemożliwa.

Krótki film zaczyna się od sielskiego obrazka typowej brytyjskiej rodziny siedzącej przy wspólnym śniadaniu. Okazuje się, że dzięki Brexitowi życie każdego z członków zmienia się nie do poznania. Niepełnosprawny dotąd ojciec rodziny może chodzić dzięki temu, że 350 mln funtów tygodniowo wpływa do NHS zamiast do wspólnej kasy unijnej. Pieniądze pozwoliły na lepszą opiekę zdrowotną.

Jean-Claude Juncker: W przypadku no-deal Brexit brytyjskie samoloty mogą otrzymać zakaz lądowania na lotniskach Unii Europejskiej

Argument ten był jednym z koronnych haseł Nigela Farage'a w kampanii przed referendum, który obiecywał, że tygodniowy wkład Wielkiej Brytanii do Unii po wyjściu z niej, trafi do NHS. Sam polityk przyznał po referendum, że tak się nie stanie. Jednak w filmie sytuacja wygląda inaczej.

Według wizji BBC w filmie po Brexicie każdy mieszkaniec Wielkiej Brytanii będzie miał dostęp do ogromnej ilości produktów spożywczych. Brytyjska rodzina na filmie cieszy się najbardziej z "prawidłowo wygiętych, brytyjskich bananów". Rzeczywistość jednak może wyglądać zupełnie inaczej.

Już teraz pojawiają się groźby, że, jeśli Wielka Brytania opuści Unię bez umowy, to mogą być problemy z dostawami importowanych produktów rolno-spożywczych, które mogą utknąć w długich kolejkach na granicy, a także mogą podrożeć. Oczywiście na tym prześmiewczy film BBC się nie kończy.

Cała rodzina cieszy się z odzyskanej dzięki Brexitowi suwerenności, a także z wielkiej ilości miejsc pracy, które pojawiły się po zamknięciu brytyjskich granic przed imigrantami.

I znów rzeczywistość pokazuje co innego. Właściciele firm w wielu branżach, między innymi w rolnictwie, przetwórstwie i budowlance, od dawna ostrzegają, że brak taniej siły roboczej z krajów Unii Europejskiej może być katastrofalny w skutkach i w dłuższym okresie może doprowadzić nawet do upadku wielu przedsiębiorstw, które nie będą miały po prostu rąk do pracy. Film kończy się zdaniem "wszystko jest teraz niesamowite" i gromkim śmiechem typowej brytyjskiej rodziny.

W razie braku umowy ws. Brexitu Wielka Brytania przekształci się w raj podatkowy. Dominic Raab zapowiada dużą obniżkę podatku dla firm

Jednak film BBC jest satyrą wymierzoną w zwolenników Brexitu, którzy według stacji tak właśnie widzą Wielką Brytanię po Brexicie. Czy jest to prawda? Trudno ocenić, ale pewne jest to, że film wywołał lawinę komentarzy internautów. Wiele osób zarzucało BBC wprost, że jest stronnicza i nie zwraca uwagi na to, że większość Brytyjczyków opowiedziała się w referendum za opuszczeniem Unii.