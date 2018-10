Nowy projekt Morawieckiego skusi Polaków do powrotu? Z „Mieszkań na start” skorzystają także obcokrajowcy

Podpisany niedawno przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt premiera Morawieckiego „Mieszkania na start” umożliwiający ubieganie się o dopłaty do czynszu przez okres 15 lat najmu, skierowany jest nie tylko do Polaków, ale także obcokrajowców.

Od początku 2019 roku ma ruszyć w Polsce program „Mieszkania na start” gwarantujący pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu. Jest on skierowany do osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania, ale wysokość ich zarobków uniemożliwia im ubieganie się o lokal socjalny lub komunalny.

Ponadto projekt kierowany jest także do tych, którzy – z różnych powodów – nie mogą uzyskać kredytu hipotecznego na swoje lokum. W ten sposób adresatami nowego projektu Morawieckiego jest aż do 40 proc. Polaków, którzy znajdują się właśnie w wyżej opisanych sytuacjach.

Minusem „Mieszkania na start” jest jednak to, że będzie się on ograniczał wyłącznie do dopłat do czynszów i nie umożliwia dojścia do własności. Niedawno TVP.INFO podjęło jeszcze inną kwestię związaną z programem. Okazuje się, że jest on skierowany nie tylko do Polaków, ale także obcokrajowców.

„Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych, jest kolejnym ukłonem rządu skierowanym do obcokrajowców żyjących w Polsce” – możemy przeczytać. W ten sposób nie tylko osoby posiadające polskie obywatelstwo, ale także cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu (chociażby w związku ze świadczeniem pracy) będą mogli ubiegać się o dopłatę do czynszu.

