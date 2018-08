Londyn: Odważni przechodnie unieszkodliwili nożownika na ulicy przed biblioteką. Niestety jeden z nich został ranny

Przypadkowi przechodnie we wschodnim Londynie unieszkodliwili nożownika przed biblioteką na ulicy Green Street. Niestety w wyniku szarpaniny jeden z mężczyzn, który usiłował wyrwać nastolatkowi nóż z ręki, został ranny.

Grupa przechodniów wyrwała nóż z ręki nastolatka na ulicy we wschodnim Londynie na oczach przerażonych ludzi. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę w samochodzie jednego z przejeżdżających londyńczyków. Na wideo możemy zobaczyć, jak przypadkowi przechodnie próbują unieszkodliwić nastolatka trzymającego nóż w ręce. W pewnym momencie do grupy podbiega przypadkowy mężczyzna i wyrwa nastolatkowi broń.

Okazało się jednak, że jeden z walczących z napastnikiem przechodniów został ranny podczas zajścia. Nagranie pokazuje także napastnika leżącego na ziemi i pilnowanego przez ludzi do momentu przyjazdu policji. Met Police potwierdziła później, że 16-latek został aresztowany pod zarzutem wyrządzenia krzywdy fizycznej.

Rzecznik polici powiedział: „Policja w Newham została wezwana do Green Steet, E13 o godzinie 12:50 w sobotę, 18 sierpnia w związku ze zgłoszeniem bójki. Oficerowie, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, znaleźli 20-letniego mężczyznę z ranami kłutymi. Został on przewieziony do szpitala przez London Ambulance Service. Jego obrażenia nie są poważne. 16-latek został aresztowany pod zarzutem wyrządzenia krzywdy fizycznej i zabrany na komisariat we wschodnim Londynie na przesłuchanie. W sprawie zostało wszczęte śledztwo”.

