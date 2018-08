PILNE: Atak nożownika w meczecie w Manchesterze. 80-latek jest ranny

80-letni emeryt został ranny po ataku w meczecie w Manchesterze. 20-letni napastnik, który podobno także był muzułmaninem i modlił się tym czasie w świątyni, dźgnął starszego mężczyznę nożem.

Do ataku doszło w jednym z meczetów w Manchesterze przy Clarendon Road w Whalley Range, krótko po godzinie 13:50 w piątek. Policja, która przybyła na miejsce zdarzenia, aresztowała 20-latka pod zarzutem zaatakowania nożem 80-letniego mężczyzny, który został przewieziony do szpitala z kilkoma ranami kłótymi.

Inspektor Faz Zaman powiedział: „Ludzie są oczywiście zaniepokojeni tym, że starszy mężczyzna został parokrotnie dźgnięty nożem w świątyni, jednak wierzymy w to, że jest to odosobniony incydent. Oficerowie przez kilka następnych godzin pozostaną jeszcze na miejscu zdarzenia i rozmawiają z lokalnymi mieszkańcami oraz prowadzą śledztwo. Jesteśmy we wczesnej fazie śledztwa i apelujemy do każdego, kto był świadkiem zdarzenia o zgłoszenie się na policję”.

Wiadomo także, że incydent nie jest przez śledczych traktowany jako "zbrodnia z nienawiści".

