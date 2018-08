Mężczyzna przebrany za disney’owską wróżkę wyproszony z pokładu Ryanaira. Samolot miał lecieć ze Stansted do Krakowa

Policja na lotnisku Stansted musiała interweniować w sprawie dwóch mężczyzn, którzy mieli lecieć samolotem Ryanaira z Londynu do Polski do Krakowa – jeden z nich był przebrany za disney’owską wróżkę (Tinkerbell) z Piotrusia Pana.

Pijany pasażer przebrany w skąpą zieloną sukienkę ze skrzydełkami wróżki z disney'owskiej bajki został wyproszony z pokładu Ryanaira, który miał startować z lotniska Stansted do Krakowa. Mężczyzna został wyprowadzony z samolotu przez policję, gdyż zaczął zakłócać spokój pasażerów na pokładzie.

Brytyjczyk, który miał udać się do Krakowa na wieczór kawalerski, został w eskorcie policji wyprowadzony z samolotu na lotnisku Stansted w piątek. Policjanci pomogli mu zabrać zielone skrzydła wróżki podczas gdy wyprowadzali go z pokładu razem z jego kompanem, który był także przebrany za postać z bajki – Boba Budowniczego (Bob the Builder).

Jeden z pasażerów powiedział, że Brytyjczyk przebrany za disney’owską wróżkę był pijany. „Był trochę pijany i jeszcze przed startem zdecydowano się go wyprosić z samolotu. Dostał jeszcze jedną szansę od załogi Ryanaira, ale w końcu stwierdzono, że lepiej będzie, jak poczeka na następny samolot”.

Policja z Essex potwierdziła, że została wezwana na lotnisko Stansted przed godziną 10 rano w sprawie dwóch mężczyzn przebranych za postacie z disney'owkskiej bajki.

Our flight to Krakow hasn't taken off yet because a man dressed as Tinkerbell has threatened to cut everyone up. This is why you don't fly Ryanair from Stansted.