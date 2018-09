List czytelniczki: Wyjeżdżam z Wielkiej Brytanii z dzieckiem. Czy jego ojciec musi wyrazić na to zgodę?

Na naszą skrzynkę redakcyjną trafił list od naszej czytelniczki, która wysłała do nas zapytanie w sprawie jej wyjazdu z Wielkiej Brytanii razem z dzieckiem.

Nasza czytelniczka w swoim liście przedstawiła pokrótce swoją sytuację. Mieszkając w Wielkiej Brytanii wyszła za mąż i urodziła dziecko. Jednak jej małżeństwo rozpadło się i doszło między nią, a jej mężem do rozwodu. W wyniku rozprawy rozwodowej sąd przyznał Polce prawo opieki na dzieckiem, jednak równocześnie przyznał prawo do widywania się z dzieckiem jej byłemu mężowi.

"Mieszkam i żyję w Wielkiej Brytanii od kilku lat. W czasie mojego pobytu na Wyspach poznałam męża i urodziłam mu dziecko. Jednak po jakimś czasie nasze małżeństwo zaczęło przeżywać kryzys i słowo >rozwód< coraz częściej pojawiało się w naszych licznych kłótniach" - pisze nasza czytelniczka.

"Sprawa w końcu trafiła do sądu, ponieważ nie mogliśmy się dogadać w sprawie opieki nad naszym dzieckiem. Sąd przyznał mi prawa do opieki, ale równocześnie udzielił pozwolenia mojemu byłemu mężowi na weekendowe widzenia naszej córki".

Jednak nasza czytelniczka postanowiła opuścić Wielką Brytanię i tutaj pojawia się jej właściwie pytanie.

"Postanowiłam jednak, że wrócę wraz z córką do Polski i zdecydowałam się opuścić Wielką Brytanię, z którą wiąże mnie co prawda wiele miłych wspomnień, ale także tych przykrych związanych z rozwodem. Jednak tak jak wspomniałam wcześniej, mój były mąż ma pozwolenie na weekendowe widzenia naszej córki, więc zastanawiam się jak od strony prawnej wygląda sprawa mojego wyjazdu wraz z córką do Polski. Wiem, że na okres do 28 dni nie potrzebuję pozwolenia ojca dziecka. Nie wiem jednak, jak wygląda sytuacja, gdy chcę wyjechać na stałe" - pisze nasza czytelniczka.

Sprawa jest o tyle skomplikowana, że należy przede wszystkim rozstrzygnąć pod jurysdykcją sądu, którego państwa znajduje się nasza czytelniczka i jej córeczka wraz z byłym mężem. Inaczej będzie wyglądało jej rozwiązanie, jeśli będą podlegały pod brytyjski sąd, a inaczej jeśli pod polski. Z pewnością warto zasięgnąć porady w polskim konsulacie lub ambasadzie. Warto również wybrać się do brytyjskiego adwokata, który specjalizuje się w brytyjskim prawie rodzinnym. On z pewnością będzie wiedział, co robić.