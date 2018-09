JĄKANIE MOŻNA WYLECZYĆ! Wywiad z polskim logopedą mgr Bernadetą Dziekan-Standowicz

Jąkanie to problem, z którym współczesna medycyna nie bardzo wie jak sobie poradzić. O tym jak wygląda leczenie tej wady wymowy rozmawiamy z logopedą, mgr Bernadetą Dziekan - Standowicz.

Bernadeta Dziekan-Standowicz – z wykształcenia filolog – logopeda dyplomowany, specjalizujący się w leczeniu osób jąkających. W 1985 r. ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1996 r. ukończyła studia logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jako świeży upieczony logopeda, wiedziała, że jąkanie to problem, z którym współczesna medycyna nie bardzo wie, jak sobie poradzić. W tym czasie poznała Panią Profesor Lilię Arutiunian z Moskwy, która już wówczas, jako jedyna na świecie głosiła, że jąkanie można wyleczyć. Została jej uczniem. W Instytucie prowadzonym przez nią uzyskała kolejne certyfikaty. Jako jedyna w Polsce posiada certyfikat I, II i III stopnia trwałej normalizacji mowy. 7 maja 2010 r. zrealizowała swoje marzenie, tworząc Centrum Terapii Jąkania w Szamocinie. Przez pacjentów nazwane „Akacjowym Dworem”. To właśnie tutaj przyjeżdżają jąkający ludzie z Polski i Europy, aby rozpocząć nowy rozdział swojego życia z piękną i płynną mową.

Od zarania dziejów ludzkości jąkanie uważa się za piętę Achillesową logopedii. Współczesna medycyna twierdzi, że jąkania nie da się wyleczyć. O tym jak wygląda leczenie tej wady mowy rozmawiamy z logopedą, mgr Bernadetą Dziekan-Standowicz, która od ponad 20 lat prowadzi w swoim Centrum Terapii Jąkania w Szamocinie – terapie dające możliwość całkowitego wyleczenia z jąkania. O to jak ona wygląda zapytaliśmy mgr Bernadetą Dziekan - Standowicz z Centrum Terapii Jąkania w Szamocinie

Czy taką wadę wymowy jaką jest jąkanie da się wyleczyć?

Do tej pory uważano, że jąkanie jest niewyleczalne. Od ponad 20 lat głoszę, że jąkanie jest wadą mowy, którą DA SIĘ WYLECZYĆ! Pracuję z osobami jąkającymi od 1996 roku, prowadząc w swoim Centrum Terapii Jąkania w Szamocinie - terapię dającą możliwość całkowitego wyleczenia się z jąkania.

W jaki sposób leczy się jąkanie?

Cała terapia jąkania jest powrotem do natury - to metoda behawioralna, która przywraca wszystkie zaburzone, naturalne funkcje człowieka, poczynając od dobrego oddechu do prawidłowej, płynnej mowy. Metoda jest wielopoziomowa – to nauka nowej mowy od podstaw, podczas której mowę łączy się ze spokojem.

Jaką formę przybiera leczenie?

Leczenie jąkania poprzedza 3-godzinne spotkanie kwalifikacyjne, którego celem jest poznanie pacjenta, zdiagnozowanie jego typu jąkania oraz omówienie wszystkich szczegółów dotyczących przebiegu terapii. Turnus trwa 2 tygodnie i traktowany jest jako pierwszy etap leczenia – w tym czasie pacjenci poznają wszystkie zasady. Jąkanie jest problemem złożonym, dlatego leczenie przebiega wielotorowo. Cała terapia docelowo trwa około roku. W trakcie rocznej terapii, po 2 tygodniowym turnusie, spotykam się z pacjentami regularnie, co miesiąc, w celu utrwalenia ich nowej, płynnej mowy, poprzez kontrolę zaleconych ćwiczeń.

Kiedy można spodziewać się pierwszych efektów?

Pierwszych efektów terapii można spodziewać się już po 2-tygodniowym turnusie. Wszyscy pacjenci wyjeżdżają z ośrodka, z nową, płynną mową, bez jąkania oraz towarzyszących jąkaniu współruchów.

Jakie są w takim razie efekty Pani terapii?

Efekty terapii są 100%. Jeśli pacjent sumiennie ćwiczy i stosuje poznane zasady w trakcie rocznej terapii, całkowicie wyleczy się z jąkania. Efekty terapii można zobaczyć na mojej stronie internetowej www.jakanie.net. w zakładce: efekty terapii przed i po – zapraszam.

Czy w leczeniu jąkania bierze udział tylko osoba chora?

Terapia jąkania ma charakter rodzinny. Jednym z założeń mojego Centrum jest właśnie obecność bliskich. Na turnusy przyjeżdżają dzieci wraz z rodzicami oraz dorośli z osobami towarzyszącymi. Osoby te stanowią ogromne wsparcie dla pacjentów. Rodzice lub opiekunowie wspomagają swoje dzieci podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Dorośli pacjenci ćwiczą z pomocą osób towarzyszących, które wspierają ich podczas terapii. Są sytuacje, kiedy pacjent nie ma możliwości przyjazdu z osobą towarzyszącą, wówczas na terapię przyjeżdża sam. Jest tylko jeden warunek, na turnus przyjeżdża pacjent bez opiekuna, jeśli ma skończone 18 lat.

Dla kogo przeznaczona jest Pani terapia?

Moja terapia prowadzona jest dla wszystkich osób jąkających się, którzy chcą pięknie i płynnie mówić, bez jąkania. Podstawowym warunkiem przyjęcia na terapię jest motywacja do leczenia.

Czy grupy różnicuje się ze względu na wiek pacjentów?

Terapia jąkania prowadzona przeze mnie jest terapią grupową. Na turnusy przyjmuję dzieci od 6. roku życia, w indywidualnych przypadkach dzieci młodsze. Górna granica wiekowa nie jest wyznaczana, gdyż uważam, że jąkanie można wyleczyć nawet w późnym wieku. Turnusy terapeutyczne prowadzone w moim Centrum to grupy pacjentów o zróżnicowanym wieku – takie terapie najbardziej się sprawdzają.

Proszę podać swoje największe sukcesy w leczeniu jąkania.

Każdy wyleczony pacjent jest dla mnie wielkim sukcesem. Cieszę się z wyleczenia pacjentów, którzy nie mówili przez wiele lat, przeszli u mnie terapię i teraz mówią pięknie, i płynnie, jak inni. W renomowanych Centrach – np. The Michael Palin Centre For Stammering Children w Londynie, nie dają żadnych szans na wyleczenie się z jąkania. Dokładnie 6 lat temu trafił do mnie Filip z problemem jąkania i diagnozą Zespołu Aspergera, który leczył się wcześniej w MPC w Londynie. Niestety, tamta terapia nie leczyła jąkania, tylko gwarantowała, że pacjent musi nauczyć się z tym żyć. W Londynie powiedziano mu, że nigdy nie będzie mówił płynnie. Filip wraz z rodzicami nie poddał się, zaczął szukać pomocy w Polsce, i trafił do mojego Centrum. Dziś mówi płynnie i przede wszystkim - nie jąka się. Rodzice uważają, że dostał „nowe życie”, ponieważ w końcu zaczął normalnie mówić. W MPC, po terapii w moim Centrum nie stwierdzono oznak jąkania u Filipa, taka diagnoza została postawiona w opinii przeprowadzonej dwa lata po terapii w Szamocinie. Jeżeli dzieci autystyczne, z Zespołem Downa, przestają się po mojej terapii jąkać, to mogę uznać to za nasz wspólny, wielki sukces. Cieszę się również, kiedy ludzie żyjący ponad pół wieku, podejmują się u mnie terapii i przestają się jąkać. Twierdzę, że każdy wiek jest dobry na wyleczenie się z jąkania. Wielką radością jest dla mnie, kiedy jąkający się nastolatek mógł zrealizować swoje marzenia aktorskie. Będąc jeszcze uczestnikiem terapii, został uczniem szkoły aktorskiej i dziś gra na deskach teatru swoje pierwsze role. Ogromną radość sprawia mi fakt, że pacjenci po moich terapiach, mogą realizować swoje plany życiowe i spełniają się zarówno zawodowo, jak i prywatnie

Czy przyjmuje Pani pacjentów tylko z Polski czy zza granicy również?

Na terapię przyjeżdżają jąkający ludzie z Polski oraz z całej Europy, aby rozpocząć nowy rozdział swojego życia z piękną i płynną mową.

Czy w innych krajach również stosowana jest Pani metoda leczenia?

Metodę trwałej normalizacji mowy profesor Lilii Arutiunian z Rosji, której jestem uczniem, stosuję w swoim Centrum Terapii Jąkania, w Szamocinie, które jest doskonale przygotowane, do wymogów tej terapii. W przyszłości, w zależności od potrzeb – przewiduję terapie poza granicami Polski.